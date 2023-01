The content originally appeared on: El Dia

El miembro del Sal?n de la Fama est? feliz con la firma de su hijo Pablo

Don Gregorio.- “Los hijos aprenden de lo que ven en los padres, por eso hay que hacer las cosas bien”, es la expresi?n de un padre visiblemente emocionado al ver como otro de sus hijos ara su camino a las Grandes Ligas.

Vladimir Guerreo, miembro del Sal?n de la Fama del B?isbol no puede ocultar la alegr?a que le causa saber que su hijo Pablo, n?mero tres de los nueve hijos que procre?, es el segundo en firmar contrato.

El padre cuenta con una inmensa sonrisa que tiene otros dos hijos que tambi?n est?n entrenando con miras a ser firmados. Tal es el caso de Vladi Miguel de 16 a?os y el m?s peque?o de apenas 11, todos entrenados por su hermano el tambi?n pelotero Wilton Guerrero.

“Yo digo que eso se lleva en la sangre, ellos (los hijo) hacen lo que que nosotros hacemos, por eso es bueno cuidar nuestro comportamiento como padres”, expres? el MVP del 2004.

Guerrero explic? que en su familia todos han transitado por las v?as del baseball, su hermano Wilton Guerrero, y su hijo Vladimir Junior son los casos m?s sonoros, sin embargo otros sobrinos han sido firmados y dejados libres por sus respectivas organizaciones.

Estas declaraciones nos hacen pensar que los Guerrero tienen una f?brica de peloteros, a lo que entre risas dice Vladimir “s?”.

El pasado domingo 15 de enero, los Vigilantes de Texas le dieron un bono de 100 mil d?lares (m?s 50 mil para estudios) a Pablo Guerrero, hijo del inmortal de Cooperstown y extienden este apellido en el b?isbol profesional.

Adem?s de su padre est?n los casos de Vladimir Guerrero Jr., que milita en las Mayores con los Azulejos de Toronto; su t?o Wilton, as? como su primo Gabriel, quien accion? en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati en el 2018.

“Uno se los lleva la pley ellos ven, cogen el bate y se familiarizan”, dice el padre entre risas, mientras la reportera le dice que si a esos ni?os el primer juguete que les regalan es una pelota.

Relata con mucha alegr?a que tanto Vladimir Junior como Pablo de ni?os eran corpulentos y de “buen apetito”, ya que se tomaban hasta tres biberones de leche y luego tomaban el bate para jugar y “darle duro”, risas…

Consejos

El ex jardinero jug? durante 16 temporadas en las en la gran carpa, lo que lo hace una voz autorizada en materia de pelota, le preguntamos qu? le dijo a sus v?stagos al ser firmados y solo respondi? “que jueguen”.

“Que jueguen, que no piensen en el dinero y que sigan como si a?n est?n buscado las firmas, que no compren carros caros, no desperdicien el dinero. He visto muchos muchachos tener accidentes y tambi?n buscar dinero prestado a intereses muy altos luego cuando son firmado les queda muy poco dinero y eso les baja el auto estima”.

El nueve veces All Star fue enf?tico al decir lo mucho que le duele ver cuando un joven prospecto se accidenta por conducir a alta velocidad, “no es necesario comprar veh?culos de lujo, eso puede hacerse despu?s y si se compra que lo maneje otra persona”.

?A qui?n le dieron cheque?

Sobre el dinero del bono que recibieron sus hijos, Guerrero que durante su carrera en las Grandes Ligas recibi? m?s de 125 millones de d?lares en ganancias acumuladas por concepto de salarios, con mucha picard?a explica que el primer cheque lo roci? ?l.

“El primer cheque me lo dieron a m?, si ellos necesitan algo yo se los doy. Lo importante es que ellos no pierdan el enfoque y que jueguen lo dem?s vendr? despu?s”.

Qu? hace Vladimir despu?s del retiro

Durante 16 temporadas Gurrero milit? con los desaparecidos Expos de Montreal, los Orioles Baltimore, los Blue Jays de Toronto, los Rangers Texas y los Angels de Anaheim con los que en 2004 gan? el MVP y con los que hasta la fecha mantiene relacion laborar, pero ya fuera del terreno.

Guerrero cont? que desde hace varios a?os se despe?a como consejero de los prospectos de los Angelinos, tanto en la academia de Boca Chica, como es los Estados Unidos, espec?ficamente en las ciudades de Anaheim y Arizona, un rol que la ver como brilla sus ojos y sus palabras lo llenan de satisfacci?n.

“Trabajo con el equipo de Anaheim, con los jugadores firmados, no los ense?o a batear, ni a parrarse en el plato; les doy consejos de c?mo manejarse”.

Dijo que tanto lo hace de persona a persona como por grupos y que es una tarea que le “gusta bastante”, ya que luego de la firma los j?venes se separan de sus padre y desde su experiencia reconoce que no es nada f?cil.

Record? la pasi?n que la juagaba y las consecuencias que la misma ha tenido en su cuerpo. Guerrero tiene una hernia discar en la columna producto de c?mo se desliaba mientras corr?a las bases.

Con mucha alegr?a rememora sus a?os de jardinero derecho y como muy pocos corredores eran capaces de hacerle pisa y corre. “Era dif?cil que se me fueran y el que se iba lo agarraba”, todos re?mos.

Cl?sico mundial

Estamos en recta final para que el pa?s juegue el Cl?sico Mundial de b?isbol el pr?ximo mes de marzo y a pesar de que miembro del sal?n de la fama no se pudo poner el uniforme para este evento mientras estaba activo, tiene muy claro cu?l ser?a desde su criterio el line up ideal.

Iniciando con Jos? Ram?rez como primer bate m?s no en la tercera base posici?n de Manny Machado que ser?a el segundo bate y Juan Soto de tercer ca??n en el jardinero izquierdo.

Hacemos una pausa en el cuarto bate, porque entre risas dice que el adecuado es su hijo Vladimir junior, pero no quiere que lo malinterpreten, pero entre risas rectifica y se lo asigna junto a la primera base.

En el campo corto abre la opci?n de Wander Franco como quinto al madero; Julio Rodr?guez como sexto y en el center; Starling Marte en otro jard?n y Gary S?nchez como receptor.

En cuanto al picheo la rotaci?n de Guerrero la encabezan Sandy Alc?ntara, Luis Severino, Framber Valdez y Cristian Javier.

Mientras que el relevo nombr? a H?ctor Neris y Emmanuel Clase.