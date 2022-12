Violences sexuelles : la Martinique en tête des Antilles et de la Guyane

The content originally appeared on: News Americas Now

Benoît de la Salle

En 2021 les services de police et de gendarmerie ont enregistré 72 000 victimes d’infractions à caractère sexuel, commises en dehors de la famille. • UNSPLASH

Une récente étude du Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure (SSMSI), coordonnée par l’Insee, indique que les Antilles sont parmi les territoires avec le plus de violences sexuelles. Et dans cette zone la Martinique est à la triste première place.

Un état des lieux préoccupant

En 2021, sur l’ensemble du territoire national,

les services de police et de gendarmerie ont enregistré 72 000

victimes d’infractions à caractère sexuel, commises en dehors de la

famille. Il s’agit essentiellement de violences sexuelles physiques

(73 %), et plus rarement d’exploitation sexuelle, d’atteintes aux

mœurs et de violences sexuelles non physiques. De l’autre côté pour

la même année, 48 300 personnes ont été mises en ca