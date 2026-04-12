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VIDEO: Desalojo en la 27 con Gómez: Policía Nacional aclara legalidad del operativo y presenta pruebas

12 April 2026
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La Policía Nacional informó que su intervención como fuerza pública en el proceso de desalojo que se ejecuta en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, responde al cumplimiento de una decisión judicial correspondiente a un caso con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

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