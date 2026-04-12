Local News
VIDEO: Desalojo en la 27 con Gómez: Policía Nacional aclara legalidad del operativo y presenta pruebas
12 April 2026
This content originally appeared on Listín Diario.
La Policía Nacional informó que su intervención como fuerza pública en el proceso de desalojo que se ejecuta en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, responde al cumplimiento de una decisión judicial correspondiente a un caso con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Related News
09 April 2026
¿Le afectó las lluvias de ayer?
30 March 2026
COE coloca 10 localidades en alerta verde por incidencia de frente frío
08 April 2026
Atléticos reaccionan en el noveno y derrotan 3-2 a los Yankees
08 April 2026