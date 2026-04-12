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VIDEO: Buhoneros de la avenida Duarte exigen diálogo a Carolina Mejía

12 April 2026
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"No somos delincuentes, soy una madre soltera que está aquí día a día buscándose la comida", dijo Pérez, quien padece de problemas de salud en la columna, y explicó que a su edad le es imposible conseguir un empleo formal.

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