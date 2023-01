Victime de cyberharcèlement, la créatrice du drapeau au colibri se retire

The content originally appeared on: News Americas Now

C’est donc ce drapeau, le n°891, qui sera soumis au vote des élus de l’Assemblée les 2 et 3 février prochains. • DR

La Collectivité Territoriale de Martinique annonce, ce lundi soir (23 janvier) prendre acte de la décision de la gagnante de la consultation populaire pour le « Drapeau de Martinique ». Dans un communiqué, Anaïs Delwaulle explique retirer sa proposition.

Anaïs Delwaulle, gagnante de la consultation populaire du vote pour le drapeau censé représenter la Martinique lors des compétitions sportives et culturelles, retire sa candidature. Elle l’annonce ce lundi dans un communiqué de presse, publié sur ses réseaux sociaux.

Cette « Martiniquaise engagée et cheffe d’entreprise » assume son choix par « la violence de la controverse et des débats qui ont suivi le choix du drapeau au colibri ». Dans son communiqué, elle explique également être victime de cyberharcèlement et menace tous ceux qui continueront de poursuites pénales.

Peu après cette première communication, la Collectivité Territoriale de Martinique affirme à son tour « prendre acte » de ce choix, dont le président du conseil exécutif a été directement informé par des emails officiels.

La CTM condamne la « vague de haine »

« La CTM appelle au respect de ce choix définitif, apporte son soutien à la candidate et condamne avec force l’acharnement et la vague de haine dont elle a été victime ». Elle rappelle que le cyberharcèlement est un délit puni par la loi (jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende).

« Face à cette situation et face au cri d’alerte de cette candidate, la CTM appelle au calme, au respect et surtout à l’unité ».

Elle soutient qu’un nouveau classement sera établi après ce désistement. C’est donc le drapeau n°891 (Ndlr : le drapeau RVN) qui prend désormais la première place.

Ce nouveau classement sera transmis à l’Assemblée de Martinique, qui délibérera « librement du choix final de l’hymne et du drapeau de la Martinique ».

Les élus de l’Assemblée de Martinique se prononceront les 2 et 3 février prochains « de manière définitive », soutient la CTM.

