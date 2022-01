“Very Peri”, color del a?o invita a renovar espacios

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Al recibir el 2022 tambi?n llega con ?l, las tendencias y el desarrollo de paletas de color que predominar? durante este nuevo a?o.

El seleccionado fue el “Very Peri”, que estimula el ingenio y la creatividad personal, un color que nace de la gran familia de los tonos azules, con un toque de la fuerza de los rojizos, dando como resultado un violeta intenso que puede llenar tus espacios de vida y esperanza, seg?n el Pantone Color Institute.

Este color es el que tiene mas personalidad a la hora de decorar y generalmente cuando se habla de psicolog?a de los colores, este se asocia con fuertes cambios en el esp?ritu y en la mentalidad frente a cosas que han sucedido en la vida.

La intensidad de este color permite jugar con los tonos y dar acentos m?s sublimes en la decoraci?n de interiores y exteriores, ya que tambi?n funciona fuera de casa, us?ndose a distintos niveles: desde pintar una pared o revestimiento completamente, hasta inyectar un toque de color divertido a trav?s de la moldura de puertas y ventanas o pintar directamente la puerta de entrada y las escaleras.

La exquisitez de renovar

A la hora de renovar los espacios, esta paleta de color aporta un toque energ?tico, pues te da licencia para elegir alg?n mueble con este tono ya sea de tu casa u oficina.

Debes tomar en cuenta que no es bueno recargar demasiado el entorno, debido a que es intenso y si se sabe utilizar sutilmente estar?s en la tendencia del dise?o, apostando a un concepto minimalista y exquisito.

Dormitorios con energ?a

Los morados y azules son colores que transmiten tranquilidad e invitan a la relajaci?n, lo que los convierte en una elecci?n perfecta para el dormitorio.

Expertos recomiendan incorporarlos a trav?s de los textiles como unas s?banas de seda, colchas o alfombras suaves.

Los tonos morados tambi?n pueden convertir un ba?o en un reconfortante santuario para la relajaci?n. Queda a la perfecci?n en todo tipo de espacios del hogar, ya sea en muebles, paredes o accesorios, y no necesariamente ofrece a quien llega una sensaci?n informal, sino que todo lo contrario, puede lograrse tan moderno y elegante como se desee.

Tendencias y dise?o

— Color of the Year

La presentaci?n del Pantone Color of the Year, es un momento que proporciona una orientaci?n estrat?gica en el mundo de las tendencias y el dise?o. Es la culminaci?n del trabajo que realiza Pantone Color Institute durante todo el a?o.