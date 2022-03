Verificadores detectan mas de 500 noticias falsas sobre Ucrania en cinco dias

The content originally appeared on: El Dia

Barcelona.- La invasion rusa de Ucrania tiene un particular frente de batalla en la informacion, una “guerra hibrida” con un “ecosistema de desinformacion”, como muestra el hecho de que se hayan detectado mas de 500 noticias falsas en cinco dias sobre el conflicto, segun analizaron este martes varios especialistas. Participaron en la conferencia “Deconstruyendo la […]

