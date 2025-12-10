Venta de drogas y vapes cerca de escuelas preocupa a Educación

La venta de drogas y vaporizadores en las cercanías de los centros educativos se ha convertido en una preocupación persistente para el Ministerio de Educación.

Así lo explicó Kastiuka Santana, técnica del Departamento de Riesgos Psicosociales, quien advirtió que estos productos llegan con facilidad a manos de adolescentes de entre 14 y 16 años, una etapa donde el cerebro aún está en desarrollo.

Santana explicó que a esa edad los jóvenes atraviesan cambios neurológicos que afectan la toma de decisiones.

“En los 14 años se está en la adolescencia media, que es un proceso donde su lóbulo prefrontal no está maduro y la función ejecutiva que es lo que indica planeación, razonamiento, medir consecuencias”, dijo.

“Si encima de esos cambios naturales no tiene límites y controles claros en su casa, ¿qué va a hacer? Se desliza”, señaló.

Este escenario se agrava cuando el entorno escolar convive con puntos de venta cercanos.

“Puntos de droga y de vapes frente a la escuela, que nadie ve. Y los muchachos ni la comunidad lo ven, pero es probable que tenga miedo a denunciar”, indicó.

Aun así, aseguró que el Ministerio de Educación cuenta con protocolos para actuar en casos de abuso, consumo o situaciones de riesgo.

El uso de vaporizadores ha aumentado en los últimos meses, según aseguró.

Santana informó que esta práctica está prohibida en los centros educativos y que el manual de convivencia fue modificado el año pasado para incluir sanciones relacionadas con su uso.

Sin embargo, el acceso continúa por vías externas. “Sabemos que hay un colmado enfrente que se lo vende”, dijo.

Indicó que Educación trabaja para garantizar la permanencia escolar, aun cuando un estudiante enfrenta dificultades de conducta.

Santana recordó que las normas no permiten expulsar a un adolescente del sistema educativo y que, cuando ocurre un retiro, se gestiona su reinserción a través de los distritos escolares.

La funcionaria señaló que la institución también está presente en centros penitenciarios juveniles para garantizar la continuidad educativa.

Explicó que los títulos que reciben los internos ya no llevan el nombre del recinto, con el fin de facilitar su regreso al sistema cuando recuperan la libertad.

Mesa del Panel de Expertos realizado por Listín Diario.JOSÉ A. MALDONADO/LD

Además, existen programas como Prepara para estudiantes en sobre edad y planes de nivelación académica.

Santana afirmó que Educación participa en la mesa de justicia juvenil restaurativa, donde se trabaja en nuevos lineamientos para mejorar la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley.

“La educación tiene que lidiar con muchas cosas”, dijo, tras insistió en que se buscan alternativas para que los menores continúen estudiando y alejados del riesgo.

La funcionaria habló del tema el lunes durante una nueva edición del “Panel de Expertos”, donde analizaron el fenómeno de los menores en la delincuencia, organizado por el Listín Diario.

También participaron el experto en régimen penitenciario, Roberto Santana; el psicólogo Luis Bergés, el general José Santana, director de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescente; el defensor público, Guillermo Camilo; el encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Felin Hernández; y la psicóloga policial, Rumilda Belliard.

Infancia rota: menores en conflicto con la ley repiten el ciclo de la violencia Lea también