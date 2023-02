Uno de los duelos m?s esperados de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 tuvo que definirse en entradas extras aunque lo desplegado en el terreno de juego, especialmente en el tramo final, dej? mucho que desear.

El equipo venezolano sac? provecho a los errores del contrario y bate? oportunamente para llevarse un partido que tuvo que definirse en 12 entradas, con la victoria para los locales 3 carreras por 2.

Gustavo N??ez puesto out tratando de robar segunda. El coach de tercera, Manny Mart?nez, envi? a Michael de Le?n al home en el episodio once en una jugada que todav?a no entendemos. Kelvin Guti?rrez puesto out en un corrido inocente, resultando en la p?rdida del corredor en posici?n anotadora en el doce.

Desde que inici? la serie, los Tigres del Licey han sido protagonistas por jugadas en que las decisiones en las bases no han sido las mejores y esto le ha costado partidos al equipo dominicano. Offerman debe encontrar una soluci?n.

Urrutia lo ha intentado pero sus problemas son obvios

Hay que reconocer el esfuerzo que ha realizado el cubano Henry Urrutia para estar con el equipo dominicano pero ante Venezuela no tuvo su mejor noche. Se ponch? en sus primeras cuatro apariciones en el plato y aunque empuj? una vuelta con sencillo en el episodio once, aunque luci? lento y fue sustituido por Michael De Le?n.

El cubano tuvo sus problemas durante la temporada regular en sus piernas y todo apunta a que no se ha recuperado totalmente. Offerman tienen opciones en su banca si Urrutia no est? al cien por ciento.

Uno de los partidos m?s esperados de la Serie del Caribe no decepcion? (del todo) y hubo drama de sobra. El duelo entre Leones y Tigres ha sido uno de los que m?s seguimiento ha dado y m?s de 34 mil fan?ticos se dieron cita en el Estadio Sim?n Bol?var.

Esperemos que haya m?s enfrentamientos entre estos dos conjuntos que han ayudado a que se incremente la rivalidad deportiva, sana y divertida, entre Rep?blica Dominicana y Venezuela.