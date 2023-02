Santo Domingo.-V?ctor M?ndez Capell?n es un hombre de 94 a?os. Debe de ser el de m?s edad entre los que lograron guiar sus emprendimientos o negocios familiares a trav?s del complicado per?odo iniciado con la d?cada de 1961 y cerrado unos doce a?os despu?s.

Todav?a, con m?s de 60 a?os de haber iniciado las actividades econ?micas de las que ha derivado un nombre conocido y un perfil personal de referencia, dice que participa de las decisiones cr?ticas en los negocios familiares.

?De d?nde partieron las ideas de este hombre para llevar adelante varios emprendimientos a la vez? A cada rato, en medio de la conversaci?n con los periodistas reunidos en su casa, daba gracias a Dios por el ascenso en el plano econ?mico, a pesar de haber salido del tramo m?s bajo en la escalera social dominicana, compuesta en el a?o 1928, cuando naci? V?ctor M?ndez Capell?n, de la pobreza campesina, predominante en todo el pa?s. Pero a esta condici?n debemos agregar la orfandad, que en su caso lo alcanz? a los 7 a?os.

La miseria

Un merengue de los d?as de Trujillo, La Miseria, de F?lix L?pez, dice en sus primeros versos: Yo le dije a mi sobrino aqu?/ no te vayas na de tu pa?s/ que la cosa no est? buena all?/ la miseria est? acabando.

Pero seg?n una leyenda puertoplate?a que sol?a referir el periodista Emilio McKinney en la sala de prensa de El Caribe de finales de los 80 del siglo pasado, inicialmente hab?an sido unas letras subversivas arregladas en un repentismo por el autor invitado con malicia por un funcionario a tocar “el merenguito que andas sonando por ah?”.

Las letras originales ser?an, recogidas de la memoria, en esta direcci?n: Yo le dije a mi sobrino as?/ no regreses m?s a tu pa?s/ que la cosa no est? buena ac?/ la miseria est? acabando.

Desde luego, la miseria a la que se refer?a L?pez, quien escribi? las letras del referido merengue acaso en el a?o 50, no era la del a?o 28, cuando naci? M?ndez Capell?n, ni la del 35, cuando qued? hu?rfano. Era la del a?o en el que debutaba en la guardia de la “era” de Trujillo, posiblemente moderada por el temor de expresarse libremente sobre la realidad nacional en aquellos con ojos para verla.

La miseria era una realidad que planeaba sobre las cabezas de los campesinos como auras ti?osas en lugares por donde se descompone el cad?ver de un animal.

Una puerta abierta

En el a?o 47 hab?a fracasado el campamento de Cayo Confites, en Cuba, a donde hab?an ido a reunirse algunos de los exilados antitrujillistas para caer contra la dictadura. Ante el intento, Trujillo procedi? a reclutar j?venes para el Ej?rcito y entre ellos estuvo el joven V?ctor, que como suele contar, lleg? a la capital en un cami?n cargado de campesinos.

Y aunque parezca incre?ble, el ingreso a la guardia abri? las puertas a este hombre para ascender un escal?n a pesar de todo lo que se le opon?a por su origen, su baja escolaridad y el prejuicio contra el guardia.

En su casa

La entrevista con M?ndez Capell?n tuvo lugar a medio d?a en su residencia de Bella Vista, en la capital, con los periodistas ?nyelo Mercedes, Jos? Monegro y Miguel Febles.

La casa puede ser tomada como muestra de lo que significa un prop?sito en la vida de este hombre. Es un inmueble en el que parece sentirse a gusto; cuando habla de ella la recorre con la vista y refiere su enamoramiento con el lugar cuando era parte de un farall?n coralino deshabitado.

“Aqu? voy a tener mi casa cuando esto sea urbanizado”, rememora sus comentarios sobre el lugar cuando por all? no hab?a otra cosa que un hotel, El Embajador, y unos cuantos hoyos de un peque?o campo de golf.

Aunque no est? en la lista de los consejos que improvis? para los periodistas cuando se le pidi? un mantra para el ?xito de emprendedores, ir por la vida con un prop?sito parece que es parte de sus herramientas personales, algo que le falta a miles de dominicanos que por elecci?n son hoy d?a parte del fat?dico conteo de los accidentes de motocicletas que le cuestan cada a?o m?s 1,200 bajas a la sociedad entre cientos de j?venes pobres.

Cuando se oye a M?ndez Capell?n hablar de su infancia, la orfandad y del paso por la guardia se aprende que siempre es posible mejorar la condici?n personal en que se ha nacido o en la que se vive.

No se puede ir adelante si beber, bailar, chismear y probar la suerte d?a a d?a en las casas de apuesta, el pintint?n o en las carreras clandestinas de motos en las autopistas es la ?nica opci?n.

Desde ni?o

–Trabajar, trabajarHu?rfano de padre y madre, M?ndez Capell?n empez? a trabajar de ni?o. Fue limpiabotas, agente de la Loter?a Nacional poco despu?s de ingresar al Ej?rcito Nacional, promotor y facilitador del env?o de obreros a los EE. UU.

