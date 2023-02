Vaval ne séduit pas vraiment les carnavaliers

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Julien Philipakis

Le roi Vaval 2023. • PHOTO J.-M.E.

Le Vaval du carnaval foyalais 2023 est loin de convaincre toute la foule, qui aurait préféré voir notamment un Vaval évoquant le non-lieu dans l’affaire du chlordécone.

Avec un long museau en forme de canon de fusil, un

pistolet retourné contre lui-même, une valise, une chaîne forçat,

un bracelet en or, une casquette à l’envers ou encore des tongs

Lacoste, certains carnavaliers ont vu en ce Vaval 2023 une

stigmatisation de notre jeunesse. Mais le roi Vaval du carnaval

foyalais, qui a été réalisé par les élèves du Campus caraïbéen des

arts, encadrés par le Sermac, vient dénoncer la violence et les

trafics d’armes et de drogues qui ont alimenté l’actualité en 2022

et encore début 2023. « Comme…