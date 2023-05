Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este jueves que las lluvias continuar?n hasta ma?ana viernes, dwbido a los efectos de inestabilidad de la vaguada que incide sobre las condiciones del tiempo.

La Onamet se?al? que las lluvias podr?an ser de mayor intensidad sobre la costa caribe?a en especial las provincias: Barahona, Azua, San Crist?bal, Monte Plata, el Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional) y entre otras.

Para la tarde, volver?n los aguaceros de fuerte intensidad con tormentas el?ctricas y r?fagas de viento en poblados del La Romana, San Pedro, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monse?or Nouel, S?nchez Ram?rez, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodr?guez, Valverde, Dajabon, San Juan y poblados del Gran Santo Domingo.

Para el viernes la Onamet prev? la continuaci?n de nublados con aguaceros, tronadas y r?fagas de viento sobre poblados de la costa caribe?a en periodos matutinos, especialmente las provincias Barahona, San Crist?bal, Gran Santo Domingo, San Pedro y La Romana.

Despu?s del mediod?a, llegaran a sectores de la cordillera Central, las regiones noroeste y norte principalmente en Dajabon, Santiago Rodr?guez, Valverde, Puerto Plata, Peravia y San Crist?bal con precipitaciones m?s frecuentes.

Distrito Nacional: Nublados, aguaceros con tronadas y aisladas r?fagas de viento.

Santo Domingo Este: Nublados, aguaceros con tronadas y aisladas r?fagas de viento.

Santo Domingo Norte: Nublados, aguaceros con tronadas y aisladas r?fagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Nublados, aguaceros con tronadas y aisladas r?fagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 30 ?C y 32 ?C y m?nima entre 21 ?C y 23 ?C.