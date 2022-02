SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este viernes que la vaguada que ha estado incidiendo en el clima se ubicar? sobre Puerto Rico, por tanto, de manera gradual sus efectos en el pa?s disminuir?n.

No obstante, la humedad e inestabilidad que permanece en territorio dominicano ser? capaz de organizarse, por consiguiente, se prev? en las horas matutinas un cielo medio nublado en ocasiones con lluvias d?biles a moderadas y algunas tronadas en localidades de las regiones norte, noreste, sureste y cordillera Central, estas se acentuar?n en la tarde especialmente.

El s?bado, habr? un buen tiempo en las horas matutinas con sol y nubes dispersas, generados por el anticicl?n al norte del Atl?ntico. En la tarde el viento del nordeste traer? humedad asociada a una vaguada al este del territorio dominicano , por tanto, se prev? intervalos nubosos con lluvias d?biles a moderadas en las regiones noreste, sureste, puntos aislados el suroeste y Cordillera Central, producto de una baja presi?n al sureste sobre el mar Caribe.

El domingo, la humedad asocia a una vaguada de bajo nivel se posicionar? sobre la parte este del pa?s, desplazando sobre Rep?blica Dominicana en el transcurso del d?a, por tanto se pronostica lluvias d?biles desde tempranas horas, siendo moderadas en algunas ocasiones en periodos de la tarde hacia localidades de las regiones noreste, sureste y la Cordillera Central.

Debido a las lluvias ocurridas y la que se pronostican para las pr?ximas 24 horas, la ONAMET mantiene alerta y aviso meteorol?gico, por posibles crecidas repentinas de r?os, arroyos y ca?adas.

Distrito Nacional: Nubes dispersas y sol, intervalos nubosos en la tarde con chubascos locales.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en la tarde con algunos chubascos locales.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en la tarde con algunos chubascos locales.

Santo Domingo Este: Mezcla de nubes y sol, episodios de chubascos locales.

Gran Santo Domingo: Temperatura m?xima entre 28 ?C y 31 ?C, la m?nima entre 18 ?C y 20 ?C.