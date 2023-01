Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) pronostic? para este domingo nublados acompa?ados de aguaceros locales, debido a la incidencia de una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la trop?sfera.

Estas condiciones ser?n m?s notorias hacia provincias de las regiones: norte, noreste, sureste y la cordillera Central. En las dem?s ?reas del pa?s cielo con nubes dispersas y escasas lluvias.

Para ma?ana lunes, la vaguada se estar?n combinando con los remanentes nubosos asociados a un sistema frontal ubicado al norte en el oc?ano atl?ntico, esper?ndose durante la tarde nublados acompa?ados de aguaceros dispersos, que pueden ser moderados en ocasiones, tronadas y r?fagas de viento en poblados de las regiones: norte, noreste, sureste y la cordillera Central.

Las temperaturas se tornar?n agradables especialmente en la noche y madrugada, debido al viento del noreste y por la ?poca del a?o (invierno), previ?ndose una m?nima entre 6 ?C y 12 ?C en zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle, Polo, entre otras, pudiendo llegar a ser de -2 ?C a 4 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo o el Pico Duarte.

Distrito Nacional: Nublado en ocasiones con aguaceros aislados y tronadas.

Santo Domingo Este: Nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado a nublado con chubascos y tronadas aisladas.

Santo Domingo Norte: Nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 19 ?C y 21 ?C y la m?xima entre 29 ?C y 31 ?C.