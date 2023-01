Une randonneuse se blesse en montagne à Capesterre Belle-Eau

The content originally appeared on: News Americas Now

Les pompiers ont été alertés pour un accident en montagne samedi (7 janvier) vers 17 heures. Une jeune femme partie en randonnée avec une amie s’est blessée à la cheville. Elles ont passé la nuit en forêt.

Il est un peu plus de 17 heures ce samedi lorsque les pompiers sont alertés d’un accident en montagne, du côté de Capesterre Belle-Eau. Les services de Météo France viennent de placer la Guadeloupe en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Les pompiers apprennent qu’une des deux femmes, parties en randonnée dans la forêt, s’est blessée à la cheville et ne pouvait plus avancer. Elles ont donc contacté les secours.

Les sapeurs pompiers ont immédiatement activé l’hélicoptère Dragon 971 et le groupement de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) mais malheureusement vu l’heure tardive et les conditions climatiques, l’hélicoptère ne pouvait se rendre sur place. Et en analysant la situation, les sauveteurs ont réalisé que le brancardage par des hommes à pied aurait été trop long et difficile au vu de la topographie. Ils se sont assurés que les deux jeunes femmes étaient suffisamment équipées pour passer la nuit en forêt.

Et au petit matin ce dimanche, l’hélicoptère est allé les récupérer à 8h41 précisément et a conduit les deux jeunes femmes et les a ramenées au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHUG).

ET AUSSI

Samedi à 20h46, les pompiers ont été prévenus d’un feu qui s’est déclenché dans une baraque de vente de plats à emporter, avenue Paul Valentino, à Pointe-à-Pitre. Le feu a complètement emporté l’établissement. Les forces de l’ordre étaient sur place, de même que les agents EDF.

