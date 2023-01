Une convention pour une prise en charge des victimes plus efficiente

The content originally appeared on: News Americas Now

Les services de police et de gendarmerie et une association d’aide aux victimes, Guadav, ont signé une convention. • ND

Hier après-midi, mercredi 11 janvier, au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, a été signée une convention entre les services de police et de gendarmerie et une association d’aide aux victimes. Ils ont pensé cette convention qui vise à définir des protocoles plus proches des personnes victimes d’un traumatisme après à un accident.

C’est au premier étage du nouveau tribunal de

Pointe-à-Pitre, qu’a eu lieu la conférence de presse organisée par

le procureur de la république, Patrick Desjardins, qui avait convié

les journalistes à assister à la signature d’une convention entre

la police nationale, la gendarmerie et l’association Guadav France

victimes. Il a insisté sur le fait que « le sens de cette

convention vise à prendre en charge le suivi des victimes afin de

mieux les accompagner en cas de traumatisme ».

