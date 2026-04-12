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Unas 26 provincias en alerta amarilla por efectos de vaguada y sistema frontal

12 April 2026
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Unas 28 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica, 26 en amarrilla y otras dos en verde, debido a los efectos de una vaguada y un sistema frontal que han provocado sendos aguaceros en gran parte del territorio nacional, principalmente en la parte norte.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), bajo alerta amarilla están Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Prov. Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Bahoruco, Samaná, Independencia, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

Bajo alerta verde se encuentran las provincias de Dajabón y San Juan.

El informe meteorológico indica que durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes, seguirán desplazándose campos nubosos generadores de aguaceros fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas, especialmente en localidades cercanas a montañas hacia Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Bahoruco, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo.

El COE llamó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines. 

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