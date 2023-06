Una versi?n de “Rambo” se apareci? en la Secretar?a de Agricultura

The content originally appeared on: El Dia

Transcurr?a el a?o 1984 y el entonces presidente Salvador Jorge Blanco design? al ingeniero agr?nomo Domingo Marte como secretario de Estado de Agricultura. La nominaci?n impact? el ambiente pol?tico, ya que Marte era -como se dec?a entonces- “un t?cnico seco” que se ufanaba de no tener “compromisos partidarios”. Sustituy? en el puesto a un buen amigo, excelente profesional y alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el fenecido, licenciado Rafael ?ngeles Su?rez.

?ngeles Su?rez, reputado economista y alto dirigente del otrora poderoso PRD hab?a sido subsecretario de Industria y Comercio. Cuando lleg? a la Secretar?a de Agricultura en sustituci?n de su ic?nico y popular titular de esa Cartera, Hip?lito Mej?a, se encontr? en esta instituci?n con un insalvable valladar, algunos focos de resistencia por parte del ?rea t?cnica y de productores, lo cual pudo sortear dado su car?cter afable, conciliador y negociador.

Comenc? a laborar con ?l en la Secretar?a de Agricultura de forma un poco estramb?tica. Estaba en una rueda de prensa en el sal?n de reuniones del Consejo Nacional Agropecuario en el Edificio B, ubicado frente al edificio principal. Laboraba en el noticiario Radio Mil Informando y una bater?a de colegas hac?a incesantes preguntas al nuevo incumbente y se me ocurri? hacer tambi?n la m?a. Cuando pregunt?, ?ste hizo una pausa y me mir?:

-?”Y por qu? est?s ah? haciendo preguntas? ?T? no trabajas aqu? con nosotros?”. En eso gir? la vista hacia su derecha donde estaba su relacionista p?blico, el maestro Juan Manuel Garc?a. Y dijo: ?Juan, y este periodista no trabaja con nosotros? ?Por qu? est? en el grupo haciendo preguntas?

Al final de la rueda de prensa, el licenciado Garc?a se me acerc?, me tir? su brazo sobre mis hombros y me susurr?: -“Ven ma?ana a llenar los papeles para tu nombramiento. No quiero que el licenciado vuelva a preguntarme…y yo no poder decirle nada”. As?, de un d?a para otro, me convert? en un flamante periodista de la Secretar?a de Agricultura.

En un momento de la incipiente gesti?n de ?ngeles Su?rez en que un grupo de parceleros ocup? para hacer reclamos a favor de su sector, las ?reas de las escaleras del edificio principal de la Secretar?a. Permanecieron all?, si mal no recuerdo, unos 15 d?as. Durante ese lapso a alguien se le ocurri? ordenar que cerraran los ba?os del edificio para que no puedan ser usados por los ocupantes. Se pens? que de esa forma se obligaba a ?stos a desistir de la protesta. Pero aconteci? que como resultado de esa medida, cuando desocuparon el lugar tras largas y extenuantes negociaciones, las paredes y las propias escaleras quedaron atestadas de heces fecales.

El acuerdo para la desocupaci?n aconteci? un d?a pasada las once de la noche. A esa hora se le ocurri? a Juan Manuel Garc?a que ten?amos que preparar una edici?n especial del peri?dico de Agricultura con la noticia del acuerdo que puso fin a la ocupaci?n, as? como la publicaci?n del texto ?ntegro del convenio que fue firmado entre las partes.

Los periodistas nos pusimos a redactar. En tanto, Garc?a contact? a una imprenta que imprime esa misma noche cientos de ejemplares del peri?dico. Temprano, al otro d?a, se los iban entregando a los empleados que se integraban a sus labores, muchos de los cuales se enteraron en ese momento de la soluci?n del conflicto.

-RESUELTO, recuerdo que dec?a en may?scula el titular principal del peri?dico.

Cuando ?ngeles Su?rez lleg? a la Secretar?a el art?fice de ese trabajo, el licenciado Juan Manuel Garc?a lo esper? a la entrada y le entreg? a ?ste un ejemplar del peri?dico. El funcionario lo mir? asombrado y atin? a decirle:

-“Oh, y ya ustedes hicieron un peri?dico, incre?ble”. Lo tom? con una sonrisa de satisfacci?n, felicit? a Garc?a y al equipo y sigui? camino a su despacho.

Domingo Marte

?ngeles Su?rez fue sustituido en el cargo por el ingeniero agr?nomo Domingo Marte, quien estudi? agronom?a a nivel t?cnico en el Instituto Polit?cnico Loyola y luego la ingenier?a agron?mica en una universidad de Texas, Estados Unidos.

“Hab?a trabajado en la Secretar?a de Estado de Agricultura desde 1963, en diferentes posiciones, llegando a ser subsecretario en tiempo de Balaguer, pero renunci?”, declar? Marte en una entrevista que ofreci? al peri?dico El Caribe en el que trata sobre los r?os del pa?s.

“En el Gobierno de Jorge Blanco me solicitaron entrar al tren gubernamental y les dije que no estaba interesado porque ten?a muchos compromisos dentro de mi empresa, que prestaba servicios internacionales en diferentes pa?ses”. “Luego de mucha insistencia acept?, pero ten?a la desventaja de que no pertenec?a a ning?n partido pol?tico, por lo que me vieron con ojeriza ya que entend?an que estaba ocupando una posici?n muy alta, reservada s?lo para militantes”, apunt? el ahora ingeniero agr?nomo, escritor, poeta y defensor del medio ambiente. En ese sentido, Marte, a sus 78 a?os, public? su m?s reciente libro “Ecos de la costa, traves?a por el litoral marino dominicano” en el que formula con clamor po?tico y visual un llamado sobre la necesidad de preservar los r?os y dem?s recursos naturales.

?ste tambi?n afront? inconvenientes como secretario de Agricultura, pero lo super? y dej? su impronta en una de las instituciones m?s complejas del Estado dominicano.

Result? que durante su gesti?n designaron un alto oficial militar como Subsecretario de Recursos Naturales. Todo iba “viento en popa” hasta que este funcionario nombr? a un subdirector de Relaciones P?blicas y Prensa de Agricultura, sin consultar al secretario Marte.

Ese nombramiento molest? bastante al director de Relaciones P?blicas, el fenecido periodista, intelectual, dirigente gremial y editor cultural, Clodomiro Moquete, mi amigo y vecino entra?able.

Moquete se quej? a Marte, quien a su vez se sinti? molesto porque dijo que a ?l tampoco se le consult? para esa designaci?n. La persona designada, Lorenzo San?, no era conocida en el ambiente period?stico como para desempe?ar la subdirecci?n de Relaciones P?blicas de Agricultura y eso cre? un malestar que se prolong? por unos tres meses. Se rumore? que la situaci?n lleg? al Despacho del presidente Jorge Blanco, quien seg?n se dijo, puso en cintura al oficial y Subsecretario de Recursos Naturales.

San? result? ser una persona muy afable y amistosa. En el poco tiempo que estuvo en el puesto mostr? su preparaci?n en varios sentidos. Adem?s, llev? varias veces a su esposa y a sus hijas a la oficina, con lo que cre? cierta familiaridad en el entorno. Las hijas eran dos ni?as hermosas, las cuales me tomaron mucho cari?o. Eso me puso en una situaci?n inc?moda. Ten?a que ser leal a mi jefe, amigo y vecino Moquete y al mismo tiempo tratar de corresponder al aprecio que ?ste y su familia me mostraban.

Cuando lo despidieron, San? me llam? a su oficina y se sincer? conmigo. -“Mira, yo soy un oficial de inteligencia militar y me enviaron aqu? a realizar una misi?n”. Me qued? at?nito. ?l sab?a que esa informaci?n me sorprender?a, entonces hizo una pausa. -“Yo tengo entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia militar formado en Israel”.

Permanec? en silencio. Expedito pens? ?qu? tiene que ver esto con sus funciones en la Secretar?a? Parece que me adivin? el pensamiento porque precisamente sobre eso me habl? a seguidas: -“Adem?s de la formaci?n militar, a nosotros se nos ense?? relaciones humanas, relaciones p?blicas, redacci?n period?stica, entre otras materias de las comunicaciones”. -“Nosotros estamos preparados para asumir cualquier responsabilidad administrativa en medio de una situaci?n de crisis”, signific?.

Me pidi? que le acompa?ara a su veh?culo donde ya hab?a llevado la mayor?a de sus pertenencias. Abri? el ba?l. ?Vaya sorpresa! San? ten?a all? un verdadero arsenal. Desde pistolas, granadas, fusiles, ametralladoras, cuchillos tipo Rambo y chamacos, entre otros avituallamientos de uso propio de los militares. Tras mostrarme las armas, el militar me areng? en tono enf?tico:

-“Dile a tu jefe, al mierda de tu jefe, que me voy, pero que no fue porque ?l hizo que me sacaran. No, me voy porque vine aqu? a realizar una misi?n y ya la complet?, por eso me voy…”. Y visiblemente molesto, ?ste agreg?: -“Yo ped? permiso a mi superior para romperle la nalga, pero no me autorizaron”. -“Dile a ?l que si me hubieran autorizado, no la estar?a contando”.

No bien San? arranc? en su veh?culo, sal? presuroso a informar a Moquete lo que ?ste me hab?a dicho visiblemente mal humorado.

Los gestos de Moquete eran de sorpresa. Cada vez que le narraba lo que me hab?a dicho San?, el colega solo atinaba a preguntarme:

-“?Ya se fue, ya se fue…?”.

No ten?a idea de que San? era un oficial militar y tampoco que digiri? la llamada misi?n que dijo cumpli? en el departamento.

Luego de recibir las informaciones, Moquete sali? por la parte trasera de su oficina y se march? a su casa. Pas? un tiempo en que nuestro jefe no asist?a a su trabajo, sol?a llamar y ordenar a sus asistentes las tareas por la v?a telef?nica. Su secretaria me cont? que ?ste la llamaba y casi siempre preguntaba: -“Y el tipo ?no ha vuelto por ah?…?”.

Moquete lleg? a pedir v?a telef?nica chequear por los alrededores para ver si ve?an a San? merodear por el edificio de la Secretar?a. Si la respuesta era negativa ?ste se aparec?a de manera furtiva a la oficina, se aseguraba de que no hab?a problemas, despacha r?pidamente y se marchaba. Los empleados nos tomamos un buen tiempo en esta rutina.

No hay dudas de que a Moquete le caus? preocupaci?n la presencia de este “Rambo” en la Secretar?a de Agricultura.

*El autor es periodista.