Todo ocurri? en mil?simas de segundo, en un abrir y cerrar de ojos A la velocidad de un rayo y con gran desparpajo, dos individuos, que no s? si eran j?venes o adultos, pasaron por mi lado simulando que me iban a atropellar con la motocicleta que ocupaban y, en medio de mi reacci?n para evitarlo, materializaron su real prop?sito: arrebatarme la cartera.Para lograrlo, el que abordaba la motocicleta en la parte de atr?s, con las manos sueltas, descarg? toda su fuerza para desprender la peque?a cartera que cruzaba mi torso y en la que, naturalmente, ten?a todas mis credenciales y otras pertenencias.

Mis dos compa?eras de trayecto, Petra y Wanda, escucharon el ?crac? de cuando esos mequetrefes, delincuentes, vagos y desalmados me desprendieron la cartera y un collar.

Ellas creyeron que los bandidos me hab?an roto el brazo izquierdo, que fue el lado que me violentaron, dispuestos a arrastrarme por toda la v?a, aunque, gracias a Dios, esto no se produjo.

Qued? en shock. Me desestabilizaron. La velocidad fue tal que en el instante ni siquiera me percataba de lo que hab?a vivido. Sent? un sacudi?n, un jamaqueo, como si se registraba un terremoto. Despu?s fue que repar? en el asalto.

Ocurri? en un soleado domingo de junio, un poco antes de las 11 de la ma?ana, en la calle Manuela Diez, esquina avenida Juan Pablo Duarte, madre e hijo, s?mbolos de redenci?n y patriotismo que construyeron y escribieron con entrega, honor y sacrificio la historia de Rep?blica Dominicana.

Hoy, ese entorno, como muchos otros de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, es un desordenado mercado, en el que los asaltos se suceden uno tras otros, a los ojos de todo el mundo, sin que a nadie parezca preocuparle.

Y, si el asalto fue lacerante, no menos lo fue la confirmaci?n de que, por mucho que queramos decir que el pa?s comienza a tener “una nueva polic?a”, la realidad nos golpea en la cara.

Tras hacer un recorrido, sin ?xito, por la zona en la que fui asaltada, confiada en que los ladrones hubieran lanzado, por lo menos, los documentos en cualquier rinc?n o en uno de los muchos vertederos que la identifican, decidimos ir a un destacamento cercano de la Polic?a Nacional: ?Ay, mi madre… “comienza la segunda del noveno!”.

Un joven, profundamente desganado, con o?dos tapados con aud?fonos, y voz inaudible, porque la maneja entre dientes, despu?s de explicarle mi objetivo de presentar una denuncia, por entender que no ten?a elementos para formular querella, se dirige a la parte trasera del local, donde, al parecer, hab?a alguien que pod?a orientarlo.

“Se?ora, no podemos atenderla, porque el jefe del DICRIM (Direcci?n Central de Investigaciones Criminales de la (PN) no est? aqu? y eso le corresponde a ?l”, me solt?, sin brindarme ninguna opci?n.

Le refer? que no solicitaba la acci?n de ese organismo policial, que solo quer?a que la autoridad competente hiciera constar que yo hab?a quedado desprovista de documentos.

Pens? por unos segundos y, entonces, me espet?: “Okey, se lo voy a hacer, pero va a salir como que se le perdieron, no que le robaron”.

Lo que me ocurri? el d?a 5 del corriente mes, fue uno m?s de los tantos robos, que probablemente no van a las estad?sticas de la Polic?a Nacional ni del Ministerio P?blico, ni del Ministerio de Interior y Polic?a.

Pero esos, tambi?n, dejan huellas pesadas, negativas, espeluznantes en quienes viven el episodio, en quienes lo observan y en quienes, al final, se convierten en reos del miedo.

Prontas gestiones y gran solidaridad de familiares, amigos y colegas permitieron que nuevamente posea mis documentos. Me los expidieron en cada instancia con agilidad y presteza.

Sigo con la muy clara convicci?n de que en el pa?s y fuera de aqu?, “los buenos son m?s” y que un par de rastreros, insolventes e inmorales, no van a modificar mi visi?n hacia los j?venes, hombres y mujeres, que d?a a d?a se entregan por entero para que haya cada vez m?s una mejor convivencia.

A ellos, que est?n por todas partes y que, en ocasiones, tambi?n son v?ctimas de los perversos, les tributo mi apoyo y reconocimiento y la apreciaci?n de que en ellos descansa el destino propio, el de la familia y el de su sociedad.

Cifro la esperanza de que nada ni nadie les haga torcer su correcto camino. Con ellos me quedo.

Las autoridades deben ponerse las pilas y pensar lo que, estoy segura, ellos saben m?s que nadie: haciendo siempre lo mismo que han hecho, nunca obtendr?n resultados diferentes. ?Es hora del cambio, pero ya!