Cualquier observaci?n temporal que se realice en base a una retrospectiva en comparaci?n con el presente siempre va arrojar que el nivel material de vida ha mejorado de manera considerada en el presente en relaci?n al pasado a escala planetaria. Indudablemente que esto est? explicado, en sentido general, en que los ingresos de hoy han registrado un mayor aumento que ha permitido que los consumidores adquieran hoy cantidades de bienes y servicios superior al pasado.

Bajo el enfoque planteado es que se puede interpretar que para medir el bienestar econ?mico de un pa?s es necesario emplear datos fehacientes sobre el desempe?o de la actividad econ?mica del periodo que se est? considerando para el an?lisis. Por igual, ha de ponderarse los tres objetivos de la pol?tica econ?mica, como son crecimiento econ?mico, el nivel de precio y el comportamiento del desempleo y/o empleo que exhibe la econom?a.

Pero resulta que en el caso del crecimiento econ?mico no basta con alcanzar un crecimiento que sea fruto de una determinada coyuntura, si no que este sea de largo plazo y sostenible ya que es el m?s importante del bienestar econ?mico de los ciudadanos de un pa?s. Corresponde a los responsables de la pol?tica econ?mica garantizar el crecimiento econ?mico sobre la base de construir y fomentar las instituciones jur?dicas y financieras que impulsen un crecimiento econ?mico sustentado en la equidad econ?mico y social, as? como mitigar la desproporci?n.

Para los economistas queda claro que el crecimiento econ?mico hace referencia a la variaci?n que se registra en el Producto Interno Bruto (PIB), y que este se refiere al valor monetario del total de la producci?n de bienes y servicios de la econom?a. Entonces, siempre surge la inquietud de que tanto el crecimiento del PIB podr?a estar impulsando un bienestar econ?mico en la poblaci?n, pues esta es la ?nica justificaci?n que da raz?n a propagar los parabienes del crecimiento econ?mico.

En virtud de lo planteado, es conveniente enfatizar en que al hablar del PIB es necesario deslindar entre el PIB nominal y el PIB real. En efecto, cuando se utiliza el PIB nominal se hace referencia al valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes, esto es, que el PIB puede aumentar por que suban los precios, pero, a su vez, por que aumenten las cantidades.

Si se invoca a la literatura econ?mica, entonces, se puede deducir que el PIB calculado as? no es el mejor indicador del bienestar econ?mico y, en consecuencia, del crecimiento econ?mico ya que de modo alguno no refleja en que la econom?a satisface las demandas de los hogares, las empresas y el Estado, sencillamente porque si se produce un aumento general de precios, tambi?n aumenta el PIB, lo que ser?a algo enga?oso para el an?lisis objetivo. Lo correcto en una medici?n del PIB y del crecimiento econ?mico, es que se utilice el PIB real que trata del valor de los bienes y servicios a precio constante ya que esta muestra lo que ocurre con el gasto en producci?n sin la incidencia de los precios, por lo que el PIB varia si var?an la cantidad de bienes y servicios producidos.

Una lectura detenida al desempe?o de la econom?a global permite observar que esta se encuentra en una fase aguda de ralentizaci?n expresada en que el 2022 concluye con un crecimiento de un 3,2%, siendo inferior al 6,0% que se hab?a proyectado y una persistencia inflacionaria de un 8,8%, superior al 4,7% del 2021, con perspectivas de que los precios aumenten. Por igual, la desaceleraci?n de la econom?a arrastra a la regi?n de Am?rica latina con un an?mico crecimiento de 3,5% e inflaci?n de 11,2%, lo que es suficiente para que la incertidumbre y la preocupaci?n est?n presente en la era de la resiliencia.

En relaci?n a la econom?a dominicana, la situaci?n tiene similitudes a lo que ocurre a escala global si consideramos que el 2022 cierra con un crecimiento que oscilar?a entre un 4,7% y 5,0%, pues esto significa crecer 50% menos que el 2021. Tambi?n esto est? apuntando que el crecimiento gira alrededor del patr?n de crecimiento promedio de las ?ltimas cuatro d?cadas de 5,3%, lo que indica que nada nuevo se ha incorporado y una preocupante inflaci?n que terminar?a alrededor de un 8,1%, duplicando as? la meta de inflaci?n establecida por el Banco Central y que se ha mantenido durante un tiempo considerado.