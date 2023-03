Una d?cada bajo Maduro: la migraci?n marca vida en Venezuela

The content originally appeared on: El Dia

CARACAS.- Son pocos los venezolanos cuya vida no se ha visto afectada por la migraci?n en la ?ltima d?cada, cuando m?s de 7 millones de personas abandonaron el pa?s en medio de una crisis pol?tica, econ?mica y humanitaria que abarca la totalidad del gobierno de Nicol?s Maduro.

Han pasado 10 a?os desde el 5 de marzo de 2013, cuando los venezolanos se enteraron de la muerte del presidente Hugo Ch?vez y la juramentaci?n de su sucesor elegido, Maduro. En ese lapso, la ca?da de los precios del petr?leo combinada con el desgobierno ha provocado el derrumbe de la econom?a, arrastrando a mucha gente a la pobreza, el hambre, la enfermedad, la delincuencia y la desesperaci?n.

A medida que la gente sigue emigrando, principalmente a otros pa?ses latinoamericanos, crece la divisi?n entre “los que se quedaron” y “los que se fueron”.

La divisi?n se refleja en la pol?tica. Los oponentes al gobierno de Maduro hablan con frecuencia sobre la di?spora –el t?rmino preferido para referirse a la migraci?n– y las razones de su partida, mientras el presidente y sus aliados prefieren destacar el esp?ritu emprendedor de quienes se quedan.

Tambi?n se refleja en lo social. La gente a?ora esas reuniones de fin de semana en torno a una parrilla con seres queridos que ahora est?n lejos, o deploran los cumplea?os, graduaciones o funerales a los que no han podido asistir.

Estos son algunas historias de se quedaron o se fueron:

LOS QUE SE QUEDARON

Jos? Francisco Rodr?guez ha sido zapatero desde hace 46 a?os en Caracas, remendando borcegu?es de obreros, agregando plantillas a calzado deportivo o cubriendo zapatos de novia con tela delicada.

A diferencia de otros negocios, el suyo ha conservado su clientela durante toda la crisis, cuando los precios de toda clase bienes se fueron a las nubes.

“Ahorita con la situaci?n, la gente para comprar un zapato nuevo ya es un poco m?s dif?cil”, expresa Rodr?guez, de 71 a?os. “Entonces la gente prefiere mandarlos a reparar”.

Rodr?guez dice que tiene “fe en Venezuela” y que jam?s se ir?a, aunque reconoce que puede tomar esa decisi?n porque tiene un negocio bien establecido. Tiene muchas esperanzas para el futuro del pa?s, pero reconoce que dependen de un repunte de la producci?n de petr?leo y el regreso de las petroleras extranjeras.

Una de sus hijas, que no comparte su optimismo, emigr? a Chile con sus hijas en 2018. Las echa de menos, pero las remesas que env?a resultaron cruciales cuando ?l enferm? de COVID-19 y acumul? un gasto m?dico de al menos 3.000 d?lares: unas 50 veces el salario m?nimo anual.

Muchos de sus clientes tampoco creen tener futuro en Venezuela. A mediados de febrero, regal? 70 pares de zapatos abandonados hace mucho por sus clientes.

“Se van”, dijo Rodr?guez, “y se olvidaron de los zapatos”.

Iraida Pi?ero nunca ha alzado a su nieta de dos a?os.

Su ?nica hija se fue de Venezuela hace seis a?os y dio a luz en Colombia. Imposibilitada de viajar, la abuela s?lo ha visto por video como crec?a la ni?a desde reci?n nacida y que ahora empieza a caminar.

La ausencia de su hija, su nieta y su nieto de 11 a?os ha provocado en ella una mezcla de tristeza, gratitud y miedo. Busca fuerza en la oraci?n.

Pi?ero, de 53 a?os, gana unos 5 d?lares por mes, m?s algunos adicionales por asear en un hospital p?blico en Caracas. No alcanza ni de lejos para alimentar a una familia de cuatro por un d?a.

Las remesas de su hija, que vende empanadas venezolanas, la mantienen a flote. Sin esa clase de ayuda, la gente tiene dificultades para comprar lo b?sico.

“Estamos pasando por una situaci?n muy dif?cil, demasiado dif?cil”, afirma.

Pero antes que partir, como le sugiere su hija, prefiere esperar a que Venezuela sea como hace 15 o 20 a?os.

“Mi nieto quiere regresar… Y yo quiero a mi hija aqu? otra vez conmigo y con mis nietos”, expresa.

Los d?as en que directivos de las petroleras, trabajadores de clase media y turistas constantemente paraban taxis o mototaxis para viajar por Caracas han quedado muy atr?s, pero C?sar Sandoval, que creci? en un barrio empobrecido, entr? el negocio y no ha mirado atr?s.

Sandoval, de 28 a?os, empez? ofreciendo viajes en moto y ahorr? hasta que con eso y la venta de la moto pudo comprar un auto usado. Ahora tiene dos autos.

Cada d?a sale a la calle y trabaja pensando en su esposa y tres ni?os. “Son mi motor”, explica Sandoval, parado junto a su Fiat rojo, medio oxidado, de un modelo alrededor del 2000.

Varios de sus colegas y amigos se han ido del pa?s porque “se quieren superar… vivir mejor”.

Sandoval no les reprocha que se hayan ido, pero esa decisi?n no es para ?l. No concibe separarse de su familia ni soportar la hostilidad que han padecido muchos migrantes venezolanos en el exterior.

“No me quisiera ir a otro pa?s donde me est?n humillando”, agrega. “Si nac? aqu?, me muero aqu?”.

Tambi?n conoce la angustia: su ?nico hijo fue asesinado durante un robo hace siete a?os y dos de sus tres nietos se fueron a Espa?a con su madre.

Con todo, Arrechedera agradece a Dios cada ma?ana al despertar y trata de no obsesionarse con el pasado. “?Qu? voy a yo ganar llorando porque se muri??”

El sal?n de belleza caraque?o donde se gana la vida como estilista se ha convertido en su refugio y una suerte de familia sustituta.

“Aqu? nosotras echamos broma, aqu? lloramos”, dice. “Somos como hermanas todas. Nos queremos mucho”.

Arrechedera espera alg?n d?a visitar a sus nietos, pero su sueldo apenas le alcanza para comprar comida, pagar las cuentas y un gusto adicional, como un helado o un par de pantalones.

Si se fuera de Venezuela, Arrechedera teme no poder conseguir trabajo debido a su edad. Por eso se queda.

“(Es) duro, pero sobrevivo”, dice en el sal?n. “Y gracias a Dios que aqu? todav?a tenemos clientes, no como antes, pero tenemos”.

Algunos amigos de Jorge Monta?o le preguntan por qu? no se va a Colombia, donde podr?a ganar m?s dinero que en Caracas, pero otros han dicho que all? nadie le dar? un plato de comida aunque lo necesite.

El empleado de una optometr?a prefiri? seguir este ?ltimo consejo.

“Para yo pasar trabajo en otro lado, paso trabajo en mi pa?s”, manifiesta Monta?o, de 51 a?os, quien vive en un apartamento con su madre y tres hermanos.

Monta?o dice que ama Venezuela y que sabe que los venezolanos viven mejor que la gente en otros pa?ses.

Sin embargo, ahora compra menos alimentos que antes de la crisis –generalmente lo fundamental, az?car y harina, nunca carne– a medida que los precios siguen aumentando. Ha perdido clientes y visto el cierre de muchos negocios.

Un amigo de la infancia se fue a Per?. Con l?grimas en los ojos, Monta?o dice que muri? all?.

“Nunca regres?”, agrega Monta?o.

LOS QUE SE FUERON

Lorena Garc?a trabaj? durante a?os en una ONG en la ciudad de Valencia que promov?a una transici?n democr?tica desde el gobierno de Ch?vez y luego el de Maduro. El cambio no se produjo y en 2015 se mud? al sur de Florida tras ganar la loter?a de la visa para Estados Unidos.

“Quer?a tener oportunidades que yo sab?a no las iba a tener” en Venezuela, expresa la mujer de 47 a?os.

Garc?a, que emigr? sola, dice que Estados Unidos se ha convertido en su hogar y que ya no echa de menos a nadie de su pa?s natal. Tiene una licenciatura en Ingenier?a Mec?nica, pero ahora trabaja como agente de bienes ra?ces. Como residente legal, pudo traer a sus padres a Florida.

“Estoy tan agradecida a este pa?s”, dice en su casa en Doral, una peque?a ciudad cerca de Miami a la que muchos llaman “Doralzuela” debido a la gran comunidad venezolana. “Me siento siempre incluida”.

De haber permanecido en Venezuela, a?ade Garc?a, habr?a sufrido una regresi?n profesional, frustraci?n y desesperanza. Dice que s?lo pensar?a en la posibilidad de regresar si se produjera un “cambio dr?stico pol?tico”.

La inflaci?n galopante y la carest?a generalizada impulsaron al mec?nico Christian Salazar a dejar en 2018 la ciudad de Puerto Ordaz, en el este del pa?s, para irse a Per?. Se instal? en un barrio en las afueras de Lima y consigui? un trabajo con un salario mejor.

Pero la vida ha sido dura. El salario m?nimo es de unos 269 d?lares mensuales y Salazar, de 35 a?os, gasta buena parte de lo que gana reparando autos en el alquiler y los servicios p?blicos.

“El sueldo m?nimo aqu? en Per?… no es para un venezolano vivir de manera digna, porque los costos de los alquileres y de la cesta b?sica, pr?cticamente abarca casi todo eso”, afirma.

Salazar se separ? de su esposa antes de emigrar y dej? tres hijos adolescentes. Ahora tiene una nueva compa?era y un hijo de 3 a?os con ella y gracias a ellos la vida en Per? es “m?s llevadera”.

Habla con los adolescentes en Venezuela todas las noches despu?s de trabajar, pero dice que no hay un v?nculo de padre con hijos.

“Quer?a darle bienestar a mis hijos”, agrega, y se le quiebra la voz

Flor Pe?a, de 39 a?os, decidi? partir cuando su padre muri? de un ataque card?aco despu?s de ser rechazado por cuatro hospitales p?blicos atestados. Con su esposo y sus dos hijos se fueron a Per? en 2017.

Pe?a, que era ingeniera de Seguridad Industrial en Venezuela, pas? a?os vendiendo comida en las calles de Lima, aseando casas, cuidando a un hombre mayor y ayudando a compatriotas con los tr?mites de migraci?n y remesas.

Los ni?os sufr?an acoso en la escuela por ser venezolanos y en 2021 la familia se mud? a Ciudad de M?xico para comenzar otra vez de cero. Ahora trabaja como cocinera y mesera en un restaurante de comida venezolana y tiene una vida mejor y m?s estable.

“La tranquilidad no tiene precio”, se?ala Pe?a. “Que tus hijos vayan al parque y est?n tranquilos, que vayan al colegio. All? (en Venezuela) t? est?s con la zozobra de que te roben el tel?fono. Aqu? es otra cosa”.

Pe?a echa de menos a su madre y hermanas menores que a?n viven en Caracas y siente una gran nostalgia por las playas venezolanas, pero no regresar? mientras no haya un cambio de gobierno.

La migraci?n ha sido dura y sus hijos le dan fuerzas.

“Quiero que mis hijos est?n donde est?n las oportunidades”, dice Pe?a.

Ali Mora no quer?a irse, ni siquiera cuando su salario de trabajador de hospital ya no alcanzaba para comprar comida, cuando ve?a a sus sobrinos perder peso, incluso cuando revolv?a la basura de verduler?as y carnicer?as en busca de algo que comer.

“Nunca tuve ese ?nimo de salir de mi pa?s, as? yo me estuviera muriendo de hambre”, afirma Mora, de 32 a?os.

Pero ante la insistencia de su madre, en 2018 fue a vivir con una hermana en Ecuador, donde trabaj? en la construcci?n y vendiendo fruta en las calles de Quito. Ahora est? casado y tiene un hijo.

Como muchas familias venezolanas, la suya est? repartida por todo el continente. Su madre vive en Ecuador, su padre permanece en Venezuela y su otra hermana est? en Estados Unidos.

Mora, actualmente desempleado, trat? de ir a Estados Unidos el a?o pasado, pero s?lo lleg? hasta el Tap?n del Dari?n, un tramo selv?tico entre Colombia y Panam? donde muchos migrantes mueren o desaparecen. Dice que iba a acometer la traves?a cuando las autoridades bloquearon el acceso debido a la visita de un dignatario extranjero y dijeron “que no iban a pasar m?s venezolanos”.

Entonces regres? a Ecuador.

“Dije ‘Diosito, t? me cerraste la puerta, por algo tiene que ser'”, recuerda Mora. “Me devuelvo con mi hijo que es la felicidad m?a”.

?ngel Bruges y su esposa llegaron a Bogot? en 2019 y empezaron a vender empanadas venezolanas desde un carrito. Desde entonces, su negocio ha crecido, tienen dos carros m?s grandes y un local y el a?o pasado pudieron traer a su hija.

“No hemos descansado de trabajar”, manifiesta Bruges, de 50 a?os, que ten?a una tienda de ramos generales en Carupano, en el este de Venezuela.

En Venezuela la familia se las arreglaba con la tienda y el sueldo de maestra de su esposa, pero no consegu?an pollo, carne u otros alimentos.

Ahora tienen un permiso para residir legalmente en Colombia durante 10 a?os, pero el negocio de las empanadas est? en problemas desde que muchos venezolanos se han ido del pa?s.

Bruges cuenta que echa de menos a su madre, que no puede emigrar debido a su edad y permanece en Venezuela, sufriendo las “carencias” del pa?s.

“Que no hay luz, que no hay internet, que no hay gas, que no hay gasolina, no hay transporte”, explica. “Vas a los hospitales y no hay medicinas”.