Conquistar la seguridad econ?mica ser? el legado m?s perdurable de la pandemia.Las perturbaciones sufridas en el transporte mar?timo est?n forzando a las empresas a descentralizar sus operaciones de fabricaci?n.

De ah? el flujo incontenible de inversiones en las zonas francas dominicanas.Tanto los combustibles convencionales como los minerales cr?ticos para las energ?as renovables se est?n utilizando como armas econ?micas.

De ah? la inflaci?n energ?tica y los retrasos en las entregas de productos terminados.El acceso al mercado de ciertos pa?ses se est? manejando de manera err?tica, en funci?n de pol?ticas de contenido nacional que no habr?an podido ejecutarse si la OMC se respetase.

Por si fuera poco, el regreso de la geopol?tica fragmenta las cadenas de suministro, realineando alianzas y desplazando inversiones masivamente, con claros beneficiarios en la zona del Indo-Pac?fico.

La India, por ejemplo, es un suplidor cada vez m?s importante para Apple, mientras que Vietnam es ahora el principal receptor de las nuevas inversiones coreanas.

Salir airosos de este escenario ser? solo posible logrando la seguridad econ?mica. Por ello es la principal prioridad de pol?tica exterior en Corea.

De ah? que el 2022 cerrara con el anuncio de Ahn Duk-geun, ministro de comercio coreano, de que su pa?s promover? durante 2023 la firma de m?s de diez tratados de libre comercio, con miras a “fortalecer la cooperaci?n en las cadenas de suministro”, “potenciar el momentum de su crecimiento econ?mico y diversificar su portafolio comercial” (https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/120_343395.html).

El anuncio del ministro Ahn fue precedido por la invitaci?n presentada en noviembre a la RD por el primer viceministro de exteriores coreano, Cho Hyundong, de negociar un nuevo TLC con su pa?s.La invitaci?n coreana es una oportunidad de negociar un TLC para la seguridad econ?mica, que debe cimentar las posibilidades de industrializar nuestros minerales cr?ticos, como bauxita, ferron?quel y zinc.

Debe potenciar una econom?a circular, donde no se hable m?s de basura sino de recursos reintegrados a la producci?n, ll?mense aceites, bater?as, cart?n, envases o de cualquier otro tipo.Debe acelerar nuestra capacidad para atraer nuevas inversiones en sectores estrat?gicos, como biofarmac?uticos, dispositivos m?dicos y electr?nicos.

Debe resultar en un reordenamiento multimodal del transporte que nos convierta en el centro log?stico de las Am?ricas.

Debe propiciar la transici?n energ?tica, con miras a lograr la autosuficiencia en base a recursos renovables como el agua salada (fuente de hidr?geno y de litio), el aire y el viento.

Debe incentivar la descarbonizaci?n de los sectores productivos y los hogares, y as? cumplir con el Acuerdo de Par?s sobre Cambio Clim?tico.

Y por supuesto, debe abrir mercados para nuevos productos dominicanos, y as? compensar el d?ficit comercial que tenemos con Corea, pa?s que a?n sin TLC ya nos vende sus productos y servicios sin dificultad.La RD ser? as? un suplidor confiable que agrega valor, con un mercado a?n m?s seguro, el de mayor crecimiento de las Am?ricas desde 1992 y el de la localizaci?n ?ptima para descentralizar la producci?n.

Un TLC para la seguridad econ?mica renovar? nuestro patr?n de desarrollo y nos permitir? seguir creciendo cuando otros siguen sufriendo secuelas del Covid-19.