Un couple de Martiniquais incarcéré pour meurtre, après la découverte d’un corps enterré dans l’Eure-et-Loire

Patrice Arrondal, un chauffeur routier de 49 ans, porté disparu depuis le 30 décembre, a été retrouvé mort et enterré dans l’Eure-et-Loire. Un couple est mis en examen, sur fond de rivalité amoureuse.

Patrice Arrondal était porté disparu depuis le 30 décembre. Le corps de cet habitant de Beauvilliers, dans l’Eure-et-Loire, a finalement été retrouvé la semaine dernière, le 18 janvier. Son cadavre a été découvert enterré dans la soirée, à Lutz-en-Dunois, sur la commune de Villemaury.

Rapidement, les soupçons des brigades de recherches de la gendarmerie de Lucé et d’Orléans s’étaient orientées vers l’hypothèse d’une disparition survenue « dans un contexte de menaces de mort, de conflits, de violences et de rivalités amoureuses entre l’homme disparu et un autre (…) demeurant à Châteaudun ».

La victime aurait, selon l’Echo républicain, été condamnée plusieurs fois pour des délits routiers, ainsi que des violences.

Ainsi, deux suspects, partis en Martinique séparément les 7 et 8 janvier, ont été arrêtés mardi à leur retour en métropole. Ce couple de Martiniquais, âgé de 25 et 30 ans a été mis en examen et écroué jeudi dernier, a annoncé le parquet de Chartres.

« L’homme et sa concubine ont été déférés jeudi 19 janvier 2023 et mis en examen pour meurtre, arrestation, enlèvement, détention et séquestration avec libération après le septième jour (…) et dégradations volontaires par incendie », a précisé Frédéric Chevallier, procureur de la République à Chartres.

Rivalité amoureuse

La concubine du jeune homme avait entretenu « des relations intimes avec l’homme disparu », a aussi détaillé le procureur. La jeune femme a indiqué aux enquêteurs que la victime l’avait retenue de force dans son appartement de Chartres pendant deux jours, les 24 et 25 décembre 2022, lui faisant subir des violences physiques et sexuelles.

Le jeune homme l’aurait alors appris, ce qui aurait déclenché un « affrontement violent » dans l’appartement chartrain de la jeune femme le 30 décembre.

Durant sa garde à vue, le suspect a reconnu avoir tué la victime, en lui donnant notamment des coups de marteau à la tête. Le trentenaire a aussi admis avoir utilisé la carte bancaire de la victime pour acheter une bêche qui lui a servi à enfouir le corps à Lutz-en-Dunois.

Le véhicule de la victime a été retrouvé calciné le 5 janvier près de Châteaudun. L’exploitation de la téléphonie et des images de vidéosurveillance ont permis aux gendarmes de découvrir que le téléphone et la voiture de la suspecte étaient présents au même endroit deux jours auparavant.

Des rôles à définir

À l’antenne de la radio RCI ce dimanche matin, le procureur de la République est revenu sur cette information judiciaire ouverte pour meurtre, rappelant que les deux mis en cause encourent 30 ans de réclusion criminelle.

« Pour l’instant, on a des investigations sur des traces de sang qu’on a retrouvé dans l’appartement à Chartres, qui appartient à la dame. On en a aussi dans l’autre appartement qui se trouve à Châteaudun et qui était occupé par le couple », souligne-t-il. Pour lui, il existe « des éléments » laissant penser que les faits « ont dû se passer en présence de l’homme ou de la femme mis en examen ».

Le procureur estime que leur rôle respectif, en particulier celui de la jeune femme reste, à ce stade, assez flou. « (…) La femme dit qu’elle n’y est pour rien et l’homme assume tout. Nous, on pense que le rôle de la dame est beaucoup moins clair que l’on voudrait nous le faire dire. De plus, c’est elle qui demeure au centre des relations à l’origine de la dispute violente ».

Ce dimanche soir (22 janvier), au journal télévisé de Martinique la 1ère, le père du mis en examen, qui réside à Fort-de-France se montrait, lui aussi, réservé sur le rôle exact de son fils. Il considère qu’en reconnaissant l’entièreté des faits, il en assume peut-être plus qu’il n’en a fait.

Les investigations permettront de faire toute la lumière sur le mobile du meurtre et sur le rôle respectif du couple dans cette affaire.