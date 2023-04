UConn logra su quinto t?tulo en la NCAA

The content originally appeared on: El Dia

Las Cenicientas ciertamente tuvieron sus momentos en este March Madness. M?s de unos pocos , en realidad .

Al final, fue una cara familiar la que gan? el Torneo de la NCAA.

UConn, un sembrado No. 4, venci? al sembrado No. 5 San Diego State 76-59 el lunes por la noche en Houston por su quinto t?tulo en los ?ltimos 24 a?os. Los Huskies y el entrenador Dan Hurley atravesaron el torneo de manera impresionante, ganando los seis juegos por al menos 10 puntos.

Los Aztecs of the Mountain West Conference no se fueron en silencio, recortando la ventaja de UConn a seis puntos al final de la segunda mitad antes de que los Huskies usaran una carrera m?s para terminar el juego. Fue el primer viaje de San Diego State al juego por el t?tulo.

Antes del lunes por la noche, los fan?ticos del baloncesto universitario disfrutaron de tres semanas de grandes momentos. Aqu? hay algunos que se destacaron:

La poco conocida Fairleigh Dickinson, una escuela privada de cercan?as en Teaneck, Nueva Jersey, proporcion? una sorpresa temprana, convirti?ndose en solo el segundo sembrado No. 16 en vencer a un sembrado No. 1 con su victoria por 63-58 sobre Purdue .

Solo en el campo de la NCAA debido a un tecnicismo, FDU, que tuvo marca de 4-22 la temporada pasada, gan? un juego de los Primeros Cuatro en Dayton antes de la victoria sobre los Boilermakers. FDU perdi? el juego por el t?tulo del torneo de la Conferencia del Noreste 67-66, pero a?n recibi? la oferta autom?tica de la liga para el soporte de la NCAA porque el campe?n Merrimack sigue sin ser elegible para jugar la postemporada despu?s de pasar de la Divisi?n II a la Divisi?n I.

Los ni?os inteligentes llegaron hasta el Sweet 16 cuando el campe?n de la Ivy League, Princeton, sembrado No. 15, gan? no solo uno, sino dos juegos en el torneo para avanzar al segundo fin de semana.

Los Tigres usaron una carrera al final del juego para obtener su primera victoria en el Torneo de la NCAA en 25 a?os, venciendo al sembrado No. 2 Arizona 59-55 antes de una victoria dominante 78-63 sobre el No. 7 Missouri .

La derrota de Purdue ante Fairleigh Dickinson fue solo la salva inicial en un torneo dif?cil para los sembrados No. 1.

El torneo masculino no tuvo un sembrado No. 1 en Elite Eight por primera vez desde que comenz? la siembra en 1979.

Kansas se retir? en la segunda ronda, con Arkansas derrotando al actual campe?n nacional Jayhawks . Alabama, el sembrado general n?mero 1 del grupo, sucumbi? en el Sweet 16 ante San Diego State .

M?s tarde, en los Sweet 16, Miami coron? la carnicer?a del No. 1 con una victoria dominante por 89-75 sobre Houston.

Lamont Butler, de San Diego State, conect? un tiro en salto sobre la bocina que vivir? mucho tiempo en la tradici?n del baloncesto universitario, enviando a los aztecas a su primer juego de campeonato nacional con una victoria de 72-71 sobre su compa?ero Florida Atlantic en la Final Four.

Con el reloj corriendo , Butler regate? hasta la l?nea de fondo, encontr? ese corte y dio la vuelta. Dio un paso atr?s para crear un peque?o espacio y conect? un tiro en salto que envi? a los Aztecs a la cancha y enloqueci? a los fan?ticos de los Padres de San Diego en Petco Park.

Markquis Nowell de Kansas State rompi? el r?cord del Torneo de la NCAA de asistencias en un juego con 19 , incluida una al final del juego que estuvo entre las m?s creativas en la historia de la postemporada.

Nowell encontr? a Keyontae Johnson para un alley-oop inverso con 52 segundos restantes en tiempo extra para dar a los Wildcats la ventaja definitiva sobre Michigan State en el Sweet 16. Nowell parec?a estar discutiendo con el entrenador Jerome Tang justo antes del pase, atrapando a los Spartans planos. -Pis? en uno de los momentos m?s importantes del partido.

Hubo muchos grandes juegos en el torneo de este a?o. Entre los mejores: el thriller 79-76 de Gonzaga sobre UCLA en los Sweet 16.

Julian Strawther encest? un triple con 7,2 segundos restantes para responder a un triple de Amari Bailey de UCLA , llevando a Gonzaga a la salvaje victoria sobre los Bruins. Los Bruins se recuperaron de un d?ficit de ocho puntos en el 1:05 final y tomaron una ventaja de 76-75 con un triple de Bailey con 12,2 segundos restantes antes del tiro de Strawther.