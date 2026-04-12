UCE gradúa 915 nuevos profesionales en grado, posgrado y técnico superior

La Universidad Central del Este (UCE) celebró su CXLIX ceremonia de graduación de grado y la XXII ceremonia de graduación de posgrado, en un acto solemne en el que fueron investidos un total de 915 egresados.

De este total, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior, mientras que 458 culminaron programas de posgrado, formándose como especialistas en sus respectivas áreas.

La mayor cantidad de graduandos son mujeres, registrándose 643, y 272 son hombres, destacando la amplia participación femenina en esta promoción.

Con esta graduación, la universidad eleva a 64,987 el número total de egresados, consolidando su trayectoria en la formación de profesionales y especialistas en República Dominicana.

Durante la ceremonia, las autoridades universitarias destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los egresados, quienes culminan una etapa significativa de su vida académica y se preparan para asumir nuevos retos en el ámbito profesional.

En el acto se realizó la entrega de títulos a los nuevos profesionales, distribuidos por facultades de la siguiente manera: 156 egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud; 56 de la Facultad de Ingenierías; 16 de la Facultad de Arquitectura y Artes; 70 de la Facultad de Ciencias Administrativas; 66 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 94 de la Facultad de Ciencias y Humanidades.

Con relación al nivel de posgrado, los graduados completaron programas de maestrías y especialidades en áreas como salud, educación, negocios e ingenierías.

En esta ocasión, la graduanda con el más alto índice académico fue Joanna Francisca Corporán Pouriet, de la Escuela de Contabilidad.

Graduanda Joanna Francisca Corporán Pouriet, del mayor índice académico.Fuente Externa

Con esta investidura, la Universidad Central del Este continúa su misión de formar profesionales de excelencia, comprometidos con el progreso del país y capaces de generar un impacto positivo en sus respectivas áreas.