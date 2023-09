Los ?ngeles (EE.UU.),.- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) asegur? este mi?rcoles que est? deseando testificar en persona si alguna de las cuatro causas penales a las que se enfrenta acaba llegando a juicio.

“Oh, s?, absolutamente, lo har?a (…) Estoy deseando hacerlo”, contest? durante una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt en la que ?ste le hab?a preguntado si, llegado el caso, subir?a al estrado de los testigos en su propia defensa.

El exjefe del Ejecutivo de EE.UU. no concret? en cu?l de los casos penales abiertos en su contra estar?a dispuesto a hacerlo. A pesar de sus declaraciones de este mi?rcoles, sus abogados podr?an aconsejarle que no testificara por los potenciales riesgos a los que se atendr?a. Trump no ha testificado p?blicamente desde que fue elegido presidente en 2016. Adem?s, hasta el momento, se ha declarado no culpable en los cuatro casos abiertos contra ?l en Nueva York, Florida, Washington D.C. y Georgia.

“Ser?n desestimados, pero vamos a pedir el sobreseimiento de estos casos pol?ticamente motivados”, afirm? el exmandatario sugiriendo posteriormente que ninguna de las causas, a las que calific? de “estafa”, acabar?n llegando a juicio.

Cuando Hewitt le pregunt? c?mo responder?a si los fiscales le preguntaran si orden? a alguien mover cajas que conten?an material clasificado que se llev? de la Casa Blanca a su mansi?n de Florida al abandonar el poder, el expresidente se remiti? a afirmar que estaba “protegido por la ley.”

Ese caso est? fijado para ir a juicio en mayo y los fiscales federales han alegado que Trump viol? la Ley de Espionaje y que obstruy? a la Justicia neg?ndose a devolver documentos clasificados.Su juicio en Washington por sus esfuerzos para tratar de mantenerse en el poder despu?s de perder las elecciones de 2020 frente al dem?crata Joe Biden est? previsto para marzo.

El juicio en Manhattan por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campa?a de 2016 para comprar su silencio sobre un “affaire” que mantuvieron en el pasado tambi?n est? programado para marzo.

Por otra parte, todav?a no se ha fijado una fecha para el proceso en Georgia, donde el exmandatario y 18 coacusados est?n imputados por intentar anular los resultados en ese estado de las presidenciales de 2020.