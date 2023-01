Tricoc?falo, o la triste historia de un asesino m?ltiple frente a una polic?a temerosa…

The content originally appeared on: El Dia

La gente est? “curada de espantos”. Nada sorprende. Los hechos m?s trascendentes se vuelven rutinarios. La cadena de muertes se hab?a propalado y a cada momento se difunden estos hechos tr?gicos por los noticiarios, como galardones que consumaban ?xitos informativos, sin importar que los mismos eran lamentables expresiones de realidades sociales que laceraba el diario vivir de la ciudadan?a.

Despu?s del glorioso estallido de abril de 1965, bautizado por el pueblo como “Guerra Patria”, el valor de la vida se redujo a casi nada, dependiendo del posicionamiento ideol?gico, la f?rrea militancia de izquierda o del simple deseo de expresar su repudio al status quo.

Pero el tiempo se ha ocupado de poner cada cosa en su lugar. Los sucesos que acontecieron en aquella aciaga ocasi?n, no se registraron por casualidad. Poderes omn?modos nacionales y extranjeros aplicaron entonces una pol?tica de “chapeo” que permiti? a estas ?gidas malignas ir sacando, uno a uno, a cada indiviso que ve?an era para ellos parte de esa pl?yade de j?venes que apost? a la revoluci?n.

Atravesamos los tiempos de la “guerra fr?a” que libran las m?s poderosas potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, Europa y “cada uno de sus sat?lites”. Y esas naciones, en el marco de sus enfrentamientos pol?ticos-ideol?gicos, decid?an el curso de la historia de pa?ses pobres como el nuestro.

A estos hechos macros y m?s complejos para la sociedad, se sumaron otros que eran productos de la indefensi?n social que fueron las causas de otras muertes; aquellos que los profesionales de la psicolog?a y la psiquiatr?a atribuyen a factores de car?cter humano, mientras los soci?logos ven sus ra?ces en las situaciones psico-sociales, socio-econ?micas, educativas, entre otras.

Hablamos de los celos, las diatribas, las ri?as entre vecinos, despechos amorosos, parejas infieles, problemas por terrenos, estafas o enga?os, robos, envidias, ego?smo, suicidios y los accidentes de tr?nsito, entre otras procedencias.

A los periodistas que nos toc? redactar esas vicisitudes, tuvimos que ser testigos permanentes -a veces in situ- de cotidianidades que se manipulaban en las redacciones de noticiarios y peri?dicos. Manejamos todo tipo de informaciones, hac?amos retratos de la cruda realidad social de “muertos y espantos” que entonces se viv?a.

Las versiones dis?miles de los acontecimientos llegaban a las redacciones, donde eran organizadas profesionalmente por magos de las palabras y las sintaxis que les convert?an en hechos noticiosos. Estos se difunden a la ciudadan?a que viv?a atenta porque en sus psiquis s?lo quer?an sentirse enterados para distraerse de su realidad circundante. Los ciudadanos recib?an, no solo las cr?nicas sobre tristes y lamentables tragedias, sino tambi?n las contingencias que generan los pol?ticos y la marcha de la econom?a, el comercio, la industria, el transporte, la agricultura, etc.

Nos remontamos a finales de los a?os ochenta cuando, en el marco de una relativa calma social, lleg? hasta las redacciones de los peri?dicos y emisoras un suceso que estremeci? a la sociedad. Un tal “Tricoc?falo” hab?a realizado una triple matanza. Los peri?dicos y los noticiarios de la ?poca rese?aron: “Tricoc?falo mata tres mujeres de una misma familia”.

Los periodistas lidiamos a diario con casos de cr?menes, a veces ins?litos, pero esta vez las muertes de tres mujeres juntas y en esas circunstancias, nos conmocion? a todos.

Tras cometer el hecho Tricoc?falo desapareci? “de la faz de la tierra”. La Polic?a inform? que hab?a desplegado un operativo de b?squeda del asesino. Pasaron las horas y nada de dar con el paradero de una persona que las propias autoridades dec?an que estaba “fuertemente armado” y era “un elemento altamente peligroso”.

Los ciudadanos viv?an inquietos. La gente sent?a temor al saber que este homicida andaba por ah? suelto en las oscuridades nocturnas y sin que se conozcan sus pr?ximas intenciones, qu? pretend?a hacer o si ?ste ten?a entre sus planes sumarse otras v?ctimas.

Los periodistas que cubr?an la fuente de noticias de la Polic?a indagaban con el relacionador p?blico de la instituci?n, coronel Jos? Rijo (poeta, escritor y uno de los polic?as m?s culto de la ?poca) para saber si las autoridades ten?an alguna pista sobre el paradero del peligroso criminal.

No se sab?a nada, a Tricoc?falo -seg?n parec?a- se lo hab?a tragado la tierra.

Un d?a, mientras avanzaba la ma?ana se registr? una llamada en el ajetreo de los preparativos para la salida al aire del noticiero del mediod?a de Radio Mil Informando de la entonces prestigiosa emisora Radio Mil. Era la inesperada llamada de alguien que dijo se llamaba Tricoc?falo.

-?C?mo dijo usted que se llama?-pregunt? el periodista a su interlocutor. -“Soy yo, soy Tricoc?falo, el matador de las mujeres”, respondi?.

En medio de aquella atm?sfera tensa, marcada por el escepticismo, el director del noticiario, don V?ctor Melo B?ez, tom? el tel?fono y comenz? a conversar con esta persona. ?ste se identific? como tal y dijo que se entregar?a a la Polic?a, pero s?lo a trav?s del periodista Sim?n D?az.

D?az cubr?a la fuente policial y conoc?a como nadie los pormenores de la instituci?n del orden. Hab?a sido miembro de esa entidad, lo cual, tal vez, le sum? a su invaluable experiencia reporteril, sus dotes humanas y su particular jocosidad. Se hab?a convertido en el reportero m?s popular de la redacci?n del noticiario Radio Mil, en raz?n, adem?s, de la versatilidad y profesionalidad que impregnaba a sus reportes policiales y de otras ?ndoles. Tal era su identificaci?n con los intr?ngulis de la entidad policial, que termin? siendo relacionador p?blico de la Polic?a, instituci?n en la que logr? el rango de General de Brigada.

Nuestro director, don Melo B?ez, puso a Sim?n a conversar con la persona que alegaba v?a telef?nica que era Tricoc?falo. Luego de identificarse revel? d?nde se encontraba oculto y que se entregar?a, pero con la ?nica condici?n de que se le garantice la vida, adem?s de que sea este reportero quien lo lleve a las autoridades policiales.

Se hizo la coordinaci?n de rigor con el Relacionador de la Polic?a, coronel Rijo, para que se realice la entrega del “peligroso criminal”. Rijo encabez? personalmente el equipo policial que se traslad? al lugar donde se ocult? Tricoc?falo. El “asesino de mujeres” -como comenz? a llam?rsele en algunos noticiarios-, permanec?a escondido en una habitaci?n, en un segundo o tercer nivel de un conocido hotel, ubicado en las cercan?as del cementerio de la avenida M?ximo G?mez, en el popular sector de Villa Juana.

Como era de esperarse, la Polic?a mont? un gran <> que se desplaz? por la avenida M?ximo G?mez y se present? de manera estrepitosa al lugar. Sim?n acompa?? al coronel Rijo en uno de los veh?culos de la patrulla. A m?, como buen OD (Observador Delantero) se me asign? la tarea de reportar desde el lugar de los hechos. (Nota: Los OD, en el lenguaje de la guerra, son los soldados que avanzan delante de las tropas para ubicar la posici?n del enemigo. Es a ?stos a los que se les pega el primer tiro. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, los negros de Estados Unidos llegaron a quejarse porque a ellos se les usaba como OD con m?s frecuencia que a otros miembros de las patrullas).

Pero resulta que en estos casos los reporteros no escatimamos peligro. La adrenalina del momento era tal que para uno no importaba si uno era OD o no, si se trataba de conseguir una primicia noticiosa. Radio Mil Informando se caracteriz? por eso, por informar primicias, y en este caso se llevar?a el m?rito frente a los dem?s noticiarios de la competencia: “dar la primicia” de esta noticia tan importante para la sociedad, el apresamiento de Tricoc?falo. En esa ?poca de ejercicio profesional, las primicias daban m?ritos a periodistas, noticiarios y a peri?dicos, por tanto, cada reportero sal?a a las calles con la ilusi?n de “dar un palo noticioso” o “lograr una primicia” (que no es m?s que conseguir la exclusividad de una informaci?n, la cual no tuvieran los dem?s medios de la competencia).

Cuando sub?amos las escaleras hacia la habitaci?n donde se supon?a estaba Tricoc?falo (con el coronel Rijo y Sim?n D?az al frente) los polic?as avanzaron con sus “armas manipuladas” (por si acaso). Los agentes llevaron pistolas, rev?lveres, fusiles y metralletas a manos. Se trat? de la captura de un hombre a quien no se le “apret? el pecho” para matar a tres mujeres y eso ten?a nervioso a los agentes policiales.

Yo iba por las escaleras en la cola de la patrulla de uniformados que sub?an sigilosos, “medios broncos”. -“Periodista, mantente atr?s, mantente atr?s…esto no es un juego, ese hombre est? bien armado…”, – advert?an los agentes. Y agregaron: –“Aqu? a cualquiera se le puede pegar un tiro…”-.En ese momento son? con fuerza un “portazo” en una de las habitaciones, eso hizo pensar que se trataba de Tricoc?falo. Los agentes se devolvieron raudos escalera hacia abajo, hab?an interpretado esto como un intento de ataque del buscado criminal.

Como dije, era el ?ltimo de la fila, pero termin? siendo el primero. Ocurri? que los polic?as incluyendo al coronel Rijo me pasaron por el lado bajando a toda velocidad. Obvio, ?stos llevaban sus armas en las manos. Aclarado el malentendido, la patrulla subi? de nuevo de manera pausada, cuidadosa, expectante, hasta que lleg? a la habitaci?n donde estaba Tricoc?falo.

-“No disparen, no disparen, no estoy armado”, “no me maten, no me maten…”-grit? este asesino. La paradoja era que este hombre que hab?a mostrado mucho valor para ultimar a tres indefensas mujeres, ahora frente a esta realidad de su propia muerte, clamaba por su vida.

Estaba de pie, descalzo y sin camisa, parado sobre el colch?n de la cama con sus manos en alto, suplicaba por favor que no lo maten. Los agentes se abalanzaron sobre ?ste y lo esposaron. Bajaron con ?l por las escaleras y lo montaron en uno de los veh?culos policiales.

Parec?a de pel?cula, la unidad m?vil de Radio Mil le sigui? atr?s a toda velocidad. Arrancaron hacia el Palacio de la Polic?a sonando “a todo dar” las sirenas de sus autos. No hab?a lugar a dudas, estaban frente a un logro policial. Horas despu?s la Polic?a ofreci? una rueda de prensa donde detall? los pormenores del exitoso “operativo de captura de Tricoc?falo”, el asesino m?s buscado en esos momentos.

Pas? el tiempo y Sim?n D?az, de ser reportero opt? por reintegrarse de nuevo a la Polic?a, fue designado relacionador p?blico de esta, a veces prestigiosa y otras veces muy cuestionada instituci?n.

Algunos colegas me contaban que ya siendo relacionador p?blico, el colega Sim?n D?az se entreten?a relatando esta historia a los periodistas, quienes disfrutaban al m?ximo la forma jocosa como ?l la contaba. Entre risas y <>, ?l dec?a que Tricoc?falo al momento de ser apresado, gritaba a los polic?as:

-“No fui yo que las mat?, no fui yo, fue ese periodista…fue ese periodista”, mientras me apuntaba a m? que estaba en la escena cubriendo como reportero de Radio Mil Informando.

*El autor es periodista.