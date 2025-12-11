Tribunal conoce solicitud de medida de coerción contra implicados en caso Senasa

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados de desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El magistrado Rigoberto Sena, al dar apertura a la lectura de la acusación en contra de los encartados del caso de presunto acto de corrupción, pidió al Ministerio Público hacer un resumen de la medida de coerción, donde solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

Los fiscales de Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), acogiendo el pedido del juez, hacen un relato fáctico de los hechos que se le imputan a cada uno de los acusados.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña, Ernesto Guzmán, conjuntamente con los procuradores adjunto Wilson Camacho y Mirna Ortiz, se van turnando en la exposición con la que buscan que sea acogido su pedimento de prisión preventiva.

En el caso, figuran como acusado Santiago Hazim, exdirector del Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones.

También Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.