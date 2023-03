SANTO DOMINGO.-Las operaciones “mar?timas” llevadas a cabo por la Procuradur?a Especializada de Persecuci?n de la Corrupci?n Administrativa (Pepca) volvieron a pescar “pejes gordos” luego de un periodo en que las aguas estuvieron calmadas desde Medusa, Coral, Anti-Pulpo y Caracol.

La m?s reciente acci?n de la Pepca fue bautizada como “Operaci?n Calamar”, que involucra al exministro de Obras P?blicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberaci?n Dominicana, Gonzalo Castillo, y a los exministro de Hacienda y de la Presidencia, Donald Guerrero y Jos? Ram?n Peralta, respectivamente.

La pesca arrastr? tambi?n al excontralor general de la Rep?blica, Daniel Omar Caama?o; al exdirector del Consejo Estatal del Az?car (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Pe?a, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Juli?n Omar Fern?ndez.

De igual manera, fueron detenidos entre la noche del s?bado y el domingo Roberto Santiago Moquete, Agust?n Mej?a ?vila, Emil D?vila Fern?ndez, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnaci?n y Ana Linda Fern?ndez.

El Ministerio P?blico les imputa asociaci?n de malhechores, desfalco contra el Estado, coalici?n de funcionarios, falsificaci?n de documentos p?blicos y privados, soborno y financiamiento il?cito de campa?a a una ‘escala sin precedente’ y lavado de activos, entre otros delitos.

En este caso, que supera los anteriores en cuanto a la cantidad de recursos p?blicos que habr?an sido sustra?dos, vuelve a aparecer el ingeniero Bol?var Ventura Rodr?guez, quien habr?a sido el aliado del Ministerio P?blico como colaborador, y que tambi?n ha estado involucrado en casos de corrupci?n como el del senador por San Juan, F?lix Bautista y Antipulpo. Por este ?ltimo caso entreg? 25 millones de pesos de manera voluntaria como parte de su negociaci?n judicial.

Las imputacionesEl Ministerio P?blico le imputa a Gonzalo Castillo y a Jos? Ram?n Peralta haber recibido dinero procedente de la corrupci?n para usarlo en la campa?a electoral, seg?n el testimonio del ahora informante Ventura Rodr?guez.Mientras que a Donald Guerrero se le investiga desde el a?o 2021 por un supuesto fraude contra el Estado por alrededor de 17,000 millones de pesos.

Seg?n la Procuradur?a Especializada de Persecuci?n de la Corrupci?n Administrativa (PEPCA), se cobraron miles de millones de pesos por expropiaciones de terrenos que datan de hasta m?s de 50 a?os que eran cobrados a precios actuales, y que los investigadores estiman que la mayor?a de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gesti?n de Guerrero. Por ese caso tambi?n fue arrestado y est? bajo investigaci?n ?ngel Lockward, quien se present? ayer ante la Procuradur?a y fue dejado detenido.

El PLD observaLa dirigencia del PLD se reuni? ayer en su casa nacional para evaluar la situaci?n y referirse al tema en el momento indicado, para lo que estaban en constante comunicaci?n con los abogados de los imputados, explic? a EL D?A el vocero de la organizaci?n, H?ctor Olivo.

Opiniones divididasLa opini?n de la oposici?n est? dividida respecto a los allanamientos y apresamientos de los exfuncionarios. Guillermo Moreno califica como positiva la acci?n del Ministerio P?blico contra la corrupci?n.

Danilo Medina

— Segundo viajeEl expresidente Danilo Medina hab?a salido de viaje a Estados Unidos tres d?as antes de los allanamientos a un viaje familiar, el cual no se hab?a hecho p?blico. Es la segunda vez en un mes que el exmandatario sale del pa?s.

Lockward afirma no apoy? a Gonzalo

Servicio. El aboga ?ngel Lockward tambi?n qued? detenido luego de que acudiera a la Procuradur?a para ponerse a disposici?n porque entre los allanamientos estuvo su residencia, pero ?l no estaba all?.

Lleg? a la Procuradur?a pasadas las 11:00 de la ma?ana, y entre sus declaraciones a la prensa dej? claro que no ha lavado ni le dio dinero al excandidato Gonzalo Castillo, y que el dinero que le pagaron lo tiene y no ha cometido ning?n delito.

“No le di dinero al Penco (Gonzalo Castillo). Ustedes saben que me opuse al PLD durante ocho a?os y apoy? a Abinader, de manera, que si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Luis Abinader. En consecuencia, no he lavado ning?n dinero ni he participado en ninguna falsificaci?n”, aclar?.

Sobre el allanamiento, dijo que tiene un a?o ofreci?ndose a las autoridades y nunca lo hab?an llamado.