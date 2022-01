Tras 1 a?o de Biden, ?y la reforma migratoria?

The content originally appeared on: El Dia

NUEVA YORK. — Durante su campa?a electoral en 2019, el presidente Joe Biden prometi? que luchar?a para cambiar las leyes de inmigraci?n y ofrecer una v?a a la ciudadan?a estadounidense para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Su tono era muy distinto al de su antecesor Donald Trump, quien impuso medidas para frenar la llegada de inmigrantes y para eliminar alivios migratorios que beneficiaban a migrantes en Estados Unidos.

Biden cumple este jueves un a?o en la Casa Blanca y esa reforma migratoria no ha ocurrido, a pesar de que los dem?cratas gozan de una delgada mayor?a tanto el Senado como la C?mara Baja en Washington. Entonces, ?por qu? no se ha hecho realidad una reforma migratoria?

ACCI?N EL PRIMER D?A

En su primer d?a en la Casa Blanca, Biden propuso un proyecto de ley para ofrecer un camino de ocho a?os hacia la ciudadan?a para aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin autorizaci?n. El paquete legislativo se llama U.S. Citizenship Act of 2021.

El plan, que fue introducido al Congreso en febrero, no ha sido votado ni en el Senado ni en la C?mara Baja. Seg?n Marielena Hincapi?, directora del National Immigration Law Center, una organizaci?n de defensa de los derechos de los inmigrantes, la propuesta de Biden no se vot?, en parte, porque se prioriz? aprobar cientos de millones de d?lares en ayuda financiera para estimular la econom?a, golpeada por la pandemia del COVID-19. El U.S. Citizenship Act of 2021 tambi?n se top? con la oposici?n del partido republicano.

En el Senado estadounidense, compuesto por 100 senadores, se necesitan 60 votos para poner fin al debate sobre cualquier proyecto de ley y llevar ese proyecto a votaci?n. Los dem?cratas –el partido cuya mayor?a de miembros habla a favor de una reforma migratoria– no llega a los 60 votos si no cuenta con el apoyo de republicanos que tambi?n voten a favor de la medida. Los dem?cratas cuentan con 50 senadores y con la vicepresidenta Kamala Harris, que es presidenta de la c?mara.

OTROS INTENTOS

Tras la llegada de Biden al poder, agentes de inmigraci?n empezaron a registrar un fuerte aumento de inmigrantes que llegaban de forma irregular a la frontera sur de Estados Unidos. La llegada de tantos migrantes supuso un rev?s pol?tico para Biden, que empez? a ser criticado por su manejo de pol?ticas fronterizas y a perder popularidad.

En lugar de asumir la enorme propuesta del presidente, la C?mara Baja aprob? en marzo dos proyectos de ley menos ambiciosos. Uno era para abrir un camino a la ciudadan?a a los j?venes conocidos como “dreamers” y a los migrantes que huyeron de guerras o desastres naturales en sus pa?ses de origen.

Los “dreamers” son j?venes que fueron tra?dos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran ni?os por sus familiares. El proyecto de ley para ayudarles se llama American Dream and Promise Act. Tambi?n propon?a ayudar a migrantes con el llamado Temporary Protection Status o TPS, un alivio migratorio temporal. Seg?n cifras oficiales, unos 3,6 millones de “dreamers” viven en Estados Unidos.

Trump puso fin a un programa de alivio migratorio para ellos, conocido como DACA, en 2017. Tras varias batallas en las cortes, j?venes que estaban protegidos por el programa pueden renovar su membres?a a ?ste, pero ya no se aceptan solicitudes al programa por primera vez. Se calcula que en Estados Unidos viven aproximadamente 320.00 migrantes con TPS, muchos de ellos provenientes de El Salvador y Honduras. Trump intent? poner fin al programa pero varias demandas en las cortes le frenaron.

Un segundo proyecto de ley en la C?mara Baja el a?o pasado propon?a protecciones similares para aproximadamente un mill?n de trabajadores del campo que viven sin autorizaci?n en Estados Unidos. Ambos planes –el de “dreamers” y TPS y el de los trabajadores del campo– nunca fueron votados en el Senado, debido a la oposici?n republicana. Esfuerzos similares han ocurrido varias veces en las ?ltimas d?cadas, pero siempre fallan en el Congreso debido a que la inmigraci?n es un tema que genera mucha divisi?n. La ?ltima reforma migratoria ocurri? en 1986 y ayud? a aproximadamente 2,5 millones de inmigrantes a ganar la residencia permanente.

“RECONSTRUIR MEJOR”

En septiembre los dem?cratas incluyeron protecciones para inmigrantes no autorizados en un gigantesco proyecto de ley de gasto social bautizado en ingl?s como “Build Back Better” (“Reconstruir mejor”) y valorado en $1.75 billones de d?lares.

El paquete legislativo fue aprobado por la C?mara Baja pero se encuentra estancado en el Senado. Los dem?cratas proponen en ?l ofrecer la posibilidad de que unos 6,5 millones de inmigrantes que residen en el pa?s sin autorizaci?n desde el 2010 puedan solicitar permisos de trabajo temporales.

El Partido Dem?crata quiere usar normas especiales en el Senado que les permitir?an votar por el paquete legislativo por simple mayor?a, en lugar de intentar lograr los 60 votos requeridos. Sin embargo, la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, ha dicho, en tres ocasiones distintas, que los elementos de reforma migratoria contenidos en el paquete, debe ser sacados de ?ste. MacDonough asegura que los dem?cratas violar?an las normas del Senado al usar el paquete legislativo para ayudar a los inmigrantes.

?Y AHORA QU??

Grupos partidarios de una reforma migratoria est?n pidiendo a los dem?cratas en el Congreso que ignoren a la parlamentaria, ya que ?sta s?lo recomienda, y que voten a favor de “Reconstruir mejor” usando el sistema de una simple mayor?a en el Senado. Marielena Hincapi?, la directora del National Immigration Law Center, opina que si que los dem?cratas no cumplen con sus promesas de lograr una reforma migratoria, perder?n muchos votantes en las elecciones legislativas este a?o.

“No hemos visto al presidente Biden o la vicepresidenta (Kamala) Harris usar su capital pol?tico y su conocimiento sobre c?mo funciona el Senado para cumplir con la promesa que hicieron en su campa?a,” dijo Hincapi?. “En temas de legislaci?n (migratoria), no hemos logrado ning?n progreso.

Esta ha sido el ?rea en la que la administraci?n se ha quedado corta”. Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interna estadounidense, dijo esta semana que la reforma migratoria sigue siendo una prioridad para Biden.

“?l ha continuado en la lucha por esa reforma legislativa y prosigue en ella,” expres? Mayorkas durante una conferencia de la Casa Blanca con medios hispanos. “Seguimos esperanzados y seguimos luchando por la acci?n legislativa que este pa?s necesita para finalmente reparar un sistema (de leyes migratorias) que se encuentra roto”.