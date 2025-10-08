Transeúntes y chóferes valoran el tráfico fluido en “Pintura” luego de apertura de desnivel

Durante décadas, la búsqueda de una solución al largo entaponimiento que se formaba en las horas pico en la intersección de las avenidas 27 de febrero y la Isabela Aguiar, había sido uno de los clamores de los peatones y choferes que frecuentaban la zona con regularidad.

Tras la apertura oficial del pasó a desnivel, inaugurado por el presidente Luis Abinader en la mañana de este miércoles, el tramo denominado como "Pintura" lucía un tráfico fluido entre las cinco y seis de la tarde, parte de la hora pico del gran Santo Domingo.

"Aparentemente se acabaron los tapones por aquí, no se han visto los tapones que normalmente uno ve y los carros han estado circulando sin ningún problema", expresó Luis Miguel, uno de los motoconchistas de la intersección.

No se dobla a la izquierda

Con la apertura del paso a desnivel, quedó nuevamente habilitado el paso por la intersección el cual llevaba más de un año clausurado por los trabajos de construcción de la referida obra.Jorge Martínez / LD

Con la apertura del paso a desnivel, quedó nuevamente habilitado el paso por la intersección el cual llevaba más de un año clausurado por los trabajos de construcción de la referida obra.

Sin embargo varios de los choferes que transitan la ruta de la avenida Isabel Aguiar de quejaron por la disposición de la Institución Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de que no se puede doblar a la izquierda en ninguno de los sentidos de la intersección.

También hicieron un llamado a las autoridades a revisar la medida, ya que entienden que con el tráfico directo hacia la prolongación y la autopista 6 de Noviembre por el paso a desnivel, el no doblar a la izquierda "no hace mucho sentido".

Los semáforos de la Prolongación

Los choferes de la ruta que transita la Prolongación 27 de Febrero indicaron que ahora el gran cúmulo de vehículos se acumulará en los semáforos de esa avenida, causando otro gran embotellamiento.

El paso a desnivel

La obra tuvo una inversión de alrededor de RD$2,000 millones, provenientes de los fondos de la renegociación del contrato con el consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), lo que permitió su ejecución sin recurrir a préstamos, en línea con la política de inversión responsable y transparente del Gobierno.

Esta infraestructura representa un avance estratégico en el reordenamiento vial de la capital, al conectar de manera directa el Sur del país con el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, a través de la Autopista 6 de Noviembre y la avenida 27 de Febrero.

Enlazará próximamente con el túnel de la avenida Luperón esquina 27 de Febrero, atravesando la Plaza de la Bandera en sentido norte-sur.