Trabajadores de caneros exigen al Gobierno pensiones frete al Palacio

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Unos 250 trabajadores caneros, en su mayoria de origen haitiano se manifestaron este martes frente al Palacio Nacional para exigir el pago de sus pensiones que, segun denunciaron, se les estan negando a pesar de haber trabajado en los ingenios azucareros del pais durante decadas.

Al grito de <<!Pension para los caneros!", como se denomina a los trabajadores que trabajan y viven en los ingenios azucareros, denunciaron la discriminacion y el racismo que, segun ellos, sufren los viejos empleados de las plantaciones de cana.

“Hay un problema serio con el presidente Luis Abinader”, afirmo el coordinador de la Union de Trabajadores Caneros, Jesus Nunez, recordando que el mandatario les prometio en 2020 que “se iba a hacer justicia con los caneros”, pero solo se ha reconocido la pension a los trabajadores dominicanos y no a los haitianos.

Es el caso de Alexander Raimon, de 69 anos, que despues de 47 anos trabajando en un ingenio de La Romana (este) se encuentra sin un subsidio para su retiro.

“Yo he dado mi vida en la cana” y ahora “no tengo pension, no tengo seguro medico, no tengo dinero, estoy enfermo” y “me dan 45 dias para salir de mi casa”, relato.

Megafono en mano, el coordinador de los caneros denuncio las condiciones de explotacion que sufren estos trabajadores y leyo una carta dirigida a Abinader, que entregaron en el Palacio Nacional.

En la misiva, ademas de reclamar su derecho a percibir la pension, afirman que la subida de salario anunciada la semana pasada por el mandatario se trata de “un engano y una burla>>.

La semana pasada, el Gobierno anuncio un acuerdo para subir el salario minimo de los caneros, pasando de 198 a 400 pesos (de 3,5 a 7 dolares) por jornada laboral de ocho horas, un salario que Abinader califico como “digno” y “justo>>.

Los trabajadores explicaron que no perciben un salario fijo establecido y se les remunera por las labores que realizan, de manera que el anuncio de la semana pasada “no es valido>>.

Por ello, exigieron el pago de un jornal de 580 pesos (unos 10 dolares) por el corte de cana, asi como la reduccion de la jornada a 8 horas, ya que actualmente es de 14 horas al dia, lo que supone “una violacion al

Codigo de Trabajo, a las leyes y a la Constitucion de la Republica”, apunta la carta.

Ademas, el coordinador de los caneros senalo que es necesario “humanizar” las condiciones de vida en los bateyes, que en su mayoria “no tienen electricidad, no hay centros medicos, no hay aceras, no hay escuelas”, en definitiva, a sus habitantes “no se les da una vida digna”, lamento.