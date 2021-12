Torta de chocolate en taza: se hace en 2 minutos con el microondas

Esta receta es el sue?o de todo goloso. ?Tener una mini torta porci?n individual y en pocos minutos!

Es infalible, tiene pocos ingredientes y uno de ellos le encanta a todos: el chocolate. Se hace en taza as? que no hay que ensuciar demasiado, y en microondas as? que no tienes que prender el horno. Inmejorable si est?s en un lugar con altas temperaturas o de vacaciones .

La responsable de esta genial creaci?n es Marisol Guti?rrez, autora de la cuenta de Instagram, lagurudelmicroondas. Ella es una terapeuta ocupacional y mam? full time que un d?a hizo un curso de cocina a microondas y desde ese momento se enamor? de este artefacto que se convirti? en su aliado de todos los d?as. Por eso decidi? compartir sus recetas y experiencias a trav?s de su cuenta de Instagram.

Inspirada en el fen?meno de las mug cakes, los bizcochos o tortas en taza, Marisol propone esta receta que sale genial y es imperdible. Puedes comerlo solo, pero los extra golosos pueden acompa?arla con una cucharada de dulce de leche o crema de leche ligeramente batida.

Ingredientes:

1 huevo

1 cucharada de az?car

3 cucharadas de leche

1 cucharada de aceite

2 cucharadas de cacao

3 cucharadas a tope de harina de avena o harina leudante.

1 cucharadita de polvo de hornear

Preparaci?n:

Mezclar en una taza grande el huevo con el az?car, el aceite, el cacao hasta integrar.

Agregar las cucharadas de harina elegidas, (deben estar bien cargadas) junto con el polvo para hornear si es que no utilizan harina leudante.

Cocinar 1′ potencia m?xima y luego tandas de 30 ” hasta que el cuchillo salga seco. Depende el artefacto de microondas que tengas puede ser un total de 1’60 a 2 minutos.

