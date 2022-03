El retiro de Tom Brady duro 40 dias.

Brady dijo el domingo que regresara a los Tampa Bay Buccaneers para su temporada numero 23 en la NFL.

El siete veces campeon del Super Bowl anuncio su decision en Twitter e Instagram, diciendo que tiene <>.

“Estos ultimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”, escribio Brady. “Ese momento llegara. Pero no es ahora. Amo a mis companeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresare para mi temporada 23 en Tampa”.

Brady llevo a los Buccaneers a un titulo de Super Bowl luego de la temporada 2020 y al campeonato de la NFC Sur la temporada pasada. Se asocio con el entrenador Bill Belichick para ganar seis Super Bowls durante 20 temporadas con los New England Patriots.

Brady, de 44 anos, lidero la NFL en yardas por pase (5,316), touchdowns (43), pases completos (485) e intentos (719) en 2021, pero los Buccaneers perdieron en casa ante Los Angeles Rams en la ronda divisional.