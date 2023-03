VINELAND, Nueva Jersey, EE.UU. — El tres veces Jugador M?s Valioso de la Liga Americana, Mike Trout, siempre quiso un campo de golf y eligi? al 18 veces campe?n de Grand Slam, Tiger Woods, para que se lo construyera.

Trout, el jardinero central 10 veces All-Star de Los Angeles Angels, y un socio comercial en Nueva Jersey est?n construyendo un club de golf llamado <> no lejos de donde Trout creci? en el sur de Nueva Jersey.

Han contratado a la firma de arquitectura de Woods, TGR Design, para crear el campo de 18 hoyos, un campo de pr?ctica y un ?rea de juego corto.

“Me encanta el sur de Jersey y me encanta el golf, por lo que crear Trout National — The Reserve es un sue?o hecho realidad”, dijo Trout. “?Y luego, para agregar a eso, tendremos un campo de golf dise?ado por Tiger? Es simplemente incre?ble pensar que este proyecto ha crecido hasta el punto de trabajar con alguien que muchos consideran el golfista m?s grande e influyente de todos los tiempos”.

La construcci?n est? programada para comenzar este a?o con planes para que el club privado a unos 45 minutos al sur de Filadelfia abra para el juego de los miembros en 2025.

“Siempre me ha gustado ver a Mike en el diamante, as? que cuando surgi? la oportunidad de trabajar con ?l en Trout National — The Reserve, no pod?a dejarla pasar”, dijo Woods. “Es un gran sitio para el golf y nuestro equipo est? deseando crear un campo especial”.

Entre los campos que TGR Design ha abierto para jugar est?n Bluejack National en el ?rea de Houston, El Cardonal en Diamante en Cabo San Lucas, M?xico y Payne’s Valley en Missouri.