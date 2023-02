Terremoto en Turqu?a y Siria: Suben a m?s de cinco mil los muertos

The content originally appeared on: El Dia

ADANA, Turqu?a.- Los equipos de rescate se afanaban el martes en encontrar a sobrevivientes entre los escombros de los miles de edificios que se vinieron abajo a causa de un sismo de magnitud 7,8 y de las m?ltiples r?plicas que remecieron el este de Turqu?a y la vecina Siria, con el hallazgo de m?s cad?veres que elevaron la cifra total de muertos a m?s de 5.000.

Pa?ses de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate y la agencia de gesti?n de desastres de Turqu?a dijo que sobre el terreno hab?a ya m?s de 24.400 efectivos de emergencias.

Pero ante la inmensidad del territorio afectado por el temblor de la v?spera y con cerca de 6.000 edificios derrumbados solo en el pa?s, sus esfuerzos se han visto desbordados.

Los intentos de dar con m?s sobrevivientes se ve?an obstaculizados tambi?n por las g?lidas temperaturas y las cerca de 200 r?plicas, que sumaron peligrosidad a la b?squeda entre las inestables estructuras.

Nurgul Atay dijo a The Associated Press que pod?a o?r la voz de su madre bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Antakya, la capital de la provincia de Hatay, pero que tanto sus esfuerzos como los de otros para adentrarse en las ruinas hab?an sido in?tiles al no tener equipos de rescate ni maquinaria pesada para ayudarles.

“Si pudiesemos levantar la l?mina de concreto podr?amos llegar a ella”, afirm?. “Mi madre tiene 70 a?os, no podr? aguantar esto mucho tiempo”.

En toda la provincia de Hatay, justo al suroeste del epicentro del movimiento tel?rico, las autoridades indicaron que hay hasta 1.500 edificios destruidos y mucha gente report? que sus familiares estaban atrapados bajo los restos rescatistas que acudiesen en su ayuda. En las zonas donde s? hab?a equipos, durante la noche se escuchaban v?tores ocasionales coincidiendo con el rescate de sobrevivientes.

El sismo, cuyo epicentro estuvo en la provincia suroriental turca de Kahramanmaras, hizo que residentes en Damasco, en Siria, y Beirut, en L?bano, saliesen corriendo a la calle y se sinti? hasta en El Cairo, Egipto.

Por su parte, la ONG M?dicos Sin Fronteras confirm? el martes que uno de sus trabajadores falleci? tras el colapso de su vivienda en la provincia siria de Idlib, y que otros hab?an perdido a familiares en la tragedia.

“Estamos muy conmocionados y tristes por el impacto de este desastre en las miles de personas afectadas, incluyendo nuestros compa?eros y sus familias”, afirm? Sebastien Gay, el jefe de la misi?n de MSF en Siria. Seg?n Gay, los centros sanitarios del norte de Siria estaban desbordados y el personal m?dico trabajaba “las 24 horas para responder al enorme n?mero de heridos”.

En la provincia de Hatay, miles de personas se cobijaron en pabellones deportivos o recintos para ferias, mientras que otros pasaron la noche a la intemperie, envueltos y mantas y alrededor de hogueras.

Turqu?a tiene un gran n?mero de soldados desplegados en la regi?n fronteriza con Siria y orden? al ej?rcito que colabore en el operativo, con tareas como la instalaci?n de tiendas de campa?a para quienes se quedaron sin casa y un hospital de campa?a en Hatay.

El ministro de Defensa, Hulusi Akar, apunt? que se ha movilizado a una brigada de ayuda humanitaria con sede en Ankara, adem?s de ocho equipos militares de b?squeda y rescate.

Un buque de la Marina atrac? el martes en el puerto de Iskenderun, donde colaps? un hospital, para trasladar a los sobrevivientes que necesitaban atenci?n m?dica a la cercana ciudad de Mersin. Una densa columna de humo negro sal?a de otra parte del puerto, donde los bomberos no hab?an podido sofocar a?n un incendio desatado entre los contenedores de mercanc?as derribados por el temblor.

En Gaziantep, una capital provincial turca a unos 33 kil?metros (20 millas) del epicentro, la poblaci?n se refugi? en centros comerciales, estadios, mezquitas y centros comunitarios.

El presidente de Turqu?a, Recep Tayyip Erdogan, declar? siete d?as de luto nacional. Seg?n el vicepresidente del pa?s, Fuat Oktay, el n?mero total de fallecidos en Turqu?a subi? a 3.419, con otras 20.534 personas heridas.

En zonas de Siria controladas por el gobierno de Damasco se registraban 812 muertos, adem?s de unos 1.450 heridos, de acuerdo con su Ministerio de Salud.

En el noroeste del pa?s, que est? en manos de los rebeldes sirios, Defensa Civil Siria, el grupo param?dico opositor conocido como Cascos Blancos que encabeza el operativo de rescate, report? la muerte de al menos 790 personas y m?s de 2.200 heridos.

Con los ?ltimos datos, la cifra total de fallecidos en los dos pa?ses ascender?a a 5.021 personas. Las autoridades temen que el n?mero de muertos siga subiendo mientras los rescatistas buscan sobrevivientes entre las mara?as de metal y concreto desperdigadas por una regi?n asolada por los 12 a?os de guerra civil siria y por la consiguiente crisis de refugiados.

Como parte de las ?ltimas promesas internacionales de ayuda, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dijo que se estaba alistando para movilizar r?pidamente un equipo de b?squeda y rescate compuesto por 60 personas, adem?s de suministros m?dicos.

El gobierno de Pakist?n envi? un avi?n cargado con art?culos de primera necesidad y 50 rescatistas a primera hora del martes, y dijo que habr? vuelos diarios de ayuda a Siria y Turqu?a a partir del mi?rcoles.

India anunci? el env?o de dos equipos de b?squeda con perros adiestrados y personal m?dico. —— Se corrigi? una versi?n previa de este despacho para aclarar que la cifra combinada de fallecidos era de 5.021, no de 5.102.