Teoscar Hernandez quiere jugar en LIDOM como preparacion para el Clasico Mundial

El jardinero de Toronto Blue Jays y de Toros del Este en la pelota dominicana confirmo que seria un sueno para el tener la oportunidad representar a su pais en el torneo mas importante del beisbol mundial

Teoscar Hernandez es uno de los nombres que poco a poco ha logrado insertarse en el pensamiento del fanatico dominicano del beisbol de Grandes Ligas. “El Chino” ha sido conocido por sus hazanas junto a Toronto Blue Jays, su equipo en MLB, pero para los que siguen su carrera desde antes, es uno de los orgullosos miembros de Toros del Este en la pelota dominicana.

Hernandez converso en exclusiva con Enrique Rojas de ESPN Digital sobre sus intenciones de volver a jugar beisbol en Republica Dominicana, asi como las razones que lo han mantenido alejado desde hace un par de anos, mientras que tambien revelo su deseo por colocarse el uniforme de su pais en el proximo Clasico Mundial de Beisbol.

“Todo pelotero dominicano tiene el deseo de estar en el Clasico Mundial, no solamente por estar en el Clasico, sino por llevar esa bandera con tanto orgullo en un evento tan grande como ese”, inicio diciendo el jardinero de los Blue Jays.

Hernandez continuo hablando sobre su preparacion para una participacion en el evento, indicando que buscara reincorporarse a la pelota invernal junto a los Toros del Este.

“Esta en los planes de este ano poder jugar a finales de diciembre, principio de enero, si el equipo esta metido en pelea. Pienso prepararme temprano este ano para poder estar ready y tambien agotar unos cuantos turnos con mis Toros del Este. Nunca descarto la oportunidad de poder estar ahi representando tambien, en ese equipo de La Romana”.

“El Chino” dijo que mantiene comunicacion frecuente con el gerente de los Toros, Raymond Abreu, mediante la que se discute la posibilidad de participar del torneo invernal dominicano, sin embargo, destaco que, hasta el momento, el COVID-19 ha sido la principal causa de su ausencia en el torneo.

“Lamentablemente en los ultimos anos no he podido (jugar en LIDOM), pero ha sido mas por el asunto del COVID que por el permiso del equipo. No me he querido arriesgar alla con mi familia, en los ultimos anos he tenido dos bebes bien pequenitos y no queria ponerlos al margen de esa pandemia, preferi mantenerme en casa tranquilo y descansar”, concluyo el pelotero dominicano.