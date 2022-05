Teniente suspendido de la PN por cantar musica urbana lanza nuevo tema

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo. – El primer teniente de la Policia Nacional que fue suspendido en sus funciones por cantar musica urbana acaba de lanzar el tercer sencillo de su carrera artistica, el cual define como “un tema agresivo”.

Geormant Montero Herrera, mejor conocido como Yolmay, bautizo su nuevo material como “Scarface”, el cual surgio en medio de las adversidades por las que ha venido atravesando el novel interprete, “no me dejan hacer musica, no me dejan cantar”.

“Creo que la musa fue la ira, lo escribi para descargar todo mi dolor en el papel, es que no soy una persona agresiva y decidi convertir mi dolor en arte”, confeso el urbano.

“Scarface”, que cuenta con el arreglo musical de B-One El Productor de Oro, tiene un video que fue lanzado el pasado viernes y ya supera las 53 mil reproducciones en YouTube. El audiovisual fue rodado en el populoso sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, director del video MH Films y David Paraiso, mejor conocido como SoyDeBarrio.Com.

Con este nuevo material Yolmay espera llenar las expectativas de todos sus seguidores.

Aunque en diciembre del 2021 la Direccion de Asuntos Internos de la Policia recomendo la cancelacion del teniente de carrera, hasta la fecha la llamada institucion del orden no ha tomado ninguna decision al respecto.