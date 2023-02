Nazareth Castellanos habl? con BBC Mundo sobre c?mo influyen en el cerebro la postura y las expresiones del rostro, cu?l es el poder de una sonrisa, y qu? hacer para aprender a escuchar <>.

Empec? a replantearme la neurociencia despu?s de llevar 20 a?os investigando s?lo el cerebro. Me parec?a extra?o que la conducta humana s?lo se apoyase en un ?rgano, que era el que est? en la cabeza.

Antes hab?a comenzado a estudiar la influencia de ?rganos como el intestino en el cerebro. Y dec?a, no puede ser igual para el cerebro que mi cuerpo est? encorvado o que mi cuerpo est? recto. Entonces empec? a indagar, a ver qu? dec?a la literatura cient?fica; descubr? cosas que me parecieron absolutamente sorprendentes y pens?, esto lo tiene que saber todo el mundo.

Ahora la neurociencia ha dicho desde hace como unos cinco a?os que hay que ampliar esto. No tenemos solo cinco sentidos, sino que tenemos siete. Y resulta que los cinco sentidos de la exterocepci?n -el o?do, etc- son los menos importantes. El n?mero uno, el sentido m?s importante, es la interocepci?n.

En nuestro cerebro hay una zona que es como una diadema, como la que te pones para retirarte el pelo. Esto se llama la corteza somatosensorial, y all? est? representado mi cuerpo.

Pero se descubri? que no, que el cerebro da m?s importancia a unas partes del cuerpo que a otras, y a lo que el cerebro da m?s importancia de todo el cuerpo es a la cara, a las manos y a la curvatura del cuerpo.

Cuando yo frunzo el ce?o estoy activando mi am?gdala, por tanto, si llega una situaci?n que es estresante me voy a excitar m?s, voy a reaccionar m?s, porque yo ya tengo esa zona preparada. La am?gdala, que es como una almendra, es una zona que cuando llega una situaci?n estresante se activa, crece m?s.

Adem?s de la musculatura alrededor de los ojos, la segunda parte importante para el cerebro en la cara es la boca. No somos conscientes del poder que tiene, es impresionante.

Entonces lo que hicieron los estudios, para ver la hip?tesis de la retroalimentaci?n facial, es que cogieron un gru

upo de personas y les pusieron un bol?grafo en la boca.

FUENTE DE LA IMAGEN,GENTILEZA NAZARETH CASTELLANOS Pie de foto,<> (imagen del estudio Strack et al. 1988)

Primero ten?an que agarrarlo entre los dientes, estaban simulando una sonrisa, pero sin sonre?r, que era lo importante. Y les pon?an una serie de im?genes y ten?an que decir c?mo les hab?an parecido de simp?ticas. Cuanto ten?an el bol?grafo en la boca simulando una sonrisa las im?genes les parec?an m?s simp?ticas.

Pero cuando ten?an el bol?grafo entre los labios, simulando una cara de enfado, las mismas im?genes ya no parec?an tan agradables. Esto es un estudio de los a?os ochenta, pero se han hecho muchos, muchos estudios desde aquel entonces.

Se ha visto por ejemplo que cuando vemos a personas sonrientes somos m?s creativos, aumenta nuestra capacidad cognitiva, la respuesta neuronal ante una cara sonriente es mucho m?s fuerte que ante una cara que no sonr?e o una cara enfadada.

La ?nsula, que es una de las zonas del cerebro m?s involucradas en la identidad, se activa cuando vemos a alguien sonre?r o cuando sonre?mos nosotros mismos. Sonre?r no es re?rse, es diferente. Entonces vemos el poder que tiene una sonrisa sobre nosotros, porque el cerebro, como hemos dicho, dedica una gran cantidad de neuronas a la cara.

?C?mo responde el cerebro cuando estamos sonriendo o frunciendo el ce?o?

Como hemos dicho, la propiocepci?n -que es la informaci?n que le llega al cerebro de c?mo est? mi cuerpo y en concreto de la cara- es una informaci?n a la que el cerebro tiene que reaccionar.

Si yo estoy triste, si me enfado, si estoy alegre, mi cara lo refleja, pero al rev?s tambi?n. Si yo tengo una cara enfadada, el cerebro interpreta <>, o <>.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES <>.

Es decir, el cerebro busca siempre lo que se llama la congruencia mente – cuerpo.

Y esto es interesante porque ?qu? pasa si yo estoy triste o estoy enfadada, estresada, y empiezo a poner una cara relajada? Al principio el cerebro dice <>. Y luego empieza a generar algo que se llama la migraci?n del estado an?mico. El cerebro dice, <>.

O sea que f?jate qu? recurso tenemos.

Hablabas tambi?n de otro aspecto de la propiociocepci?n, la curvatura del cuerpo. Hoy en d?a con los celulares estamos a menudo encorvados, ?c?mo influye esto en el cerebro?

El cerebro -y esto es un descubrimiento de hace tres meses- tiene una zona que est? dedicada exclusivamente a ver la postura de mi cuerpo.

Lo que se ha visto es que hay posturas del cuerpo que el cerebro asocia a un estado emocional. Si yo, por ejemplo, muevo los brazos arriba y abajo el cerebro no tiene un registro de que subir una mano sea algo emocional, porque no solemos hacerlo, ?verdad?

Sin embargo, estar encorvado es algo propio de estar triste, y es as?, cuando estamos mal, nos encorvamos. Ultimamente todos adquirimos posturas encorvadas, porque pasamos ocho horas al d?a frente a un ordenador, entre otras cosas.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,>>Cuando el cuerpo tiene una postura encorvada, propia de estar triste, el cerebro comienza a activar mecanismos neuronales propios de estar triste>>.

?A esto se refiere un estudio famoso que mencionas en tus charlas, el del ordenador?

Cuando tenemos una postura encorvada esto afecta a la percepci?n emocional que tenemos del mundo y a la memoria. Y aqu? es donde se hizo un famoso experimento donde se cogi? unas personas y se les puso un ordenador port?til, un laptop, a la altura de sus ojos, y aparec?an una serie de palabras.

Al final se cierra el ordenador y les dicen, dime cuantas palabras has recordado. Y hac?an lo mismo, pero poniendo el ordenador en el suelo de tal forma que obligaba a las personas a encorvarse.

?Qu? es lo que se vio? Que cuando el cuerpo ten?a la postura hacia abajo, encorvada, las personas recordaban menos palabras, es decir, perd?an capacidad de memoria y recordaban m?s las palabras negativas que las positivas.

Es decir, que igual que cuando estamos tristes, que no estamos tan ?giles cognitivamente y nos fijamos m?s en lo negativo, cuando el cuerpo tiene una postura propia de estar triste el cerebro empieza a activar los mecanismos neuronales propios de estar triste.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Cuando las personas ten?an el ordenador abajo y estaban encorvadas, <>.

Entonces, ?qu? es lo que nos dice, al fin y al cabo, la ciencia? Pues no es que haya que estar as? o as?, sino a lo largo del d?a ser m?s conscientes del propio cuerpo e ir corrigiendo esos rumbos que hemos ido adquiriendo.

Yo, por ejemplo, me observo mucho y descubro cada dos por tres que me que he vuelto a encorvar. Pues lo vas corrigiendo entonces y a lo largo del tiempo cada vez vas adquiriendo menos ese h?bito.

Pero si no tienes esa capacidad de observar tu propio cuerpo, puedes estar as? horas y no te das cuenta de que est?s as?.

Nazareth, ?c?mo hacemos entonces para entrenarnos en escuchar m?s a nuestro cuerpo? Sueles decir que el cuerpo no grita, susurra, pero no sabemos escucharlo.

Yo creo que lo primero para saber c?mo est? nuestro cuerpo es aprender a observarlo. Y lo que nos dicen los estudios es que gran parte de la poblaci?n tenemos una conciencia corporal muy baja.

Por ejemplo, cada vez que nosotros sentimos una emoci?n, esto lo sentimos en alguna parte del cuerpo, las emociones sin el cuerpo ser?an s?lo una idea intelectual.

Hay estudios en que se pregunta a la gente, ?cuando usted est? nervioso, donde localizar?a en su cuerpo esa sensaci?n? Gran parte no sabe responder, porque nunca se ha parado a observar su propio cuerpo.

Entonces lo primero es, a lo largo del d?a, pararse a observar, ?c?mo esta mi cuerpo? Y cuando sintamos una emoci?n pararse un momento y decir ?d?nde la localizo? ?C?mo siento mi cuerpo en este momento? Es decir, hacer mucha m?s observaci?n corporal.

FUENTE DE LA IMAGEN,GENTILEZA NAZARETH CASTELLANOS Nazareth Castellanos: <>.

?Y esta conciencia corporal ayuda con emociones dif?ciles?

Cuando me pongo nerviosa, por ejemplo, siento algo en el est?mago o un nudo en la garganta. Todo eso lo est? sintiendo mi cerebro, lo recibe. Cuando yo soy consciente de esas sensaciones, esa informaci?n que le ha llegado al cerebro es m?s n?tida, y por tanto, el cerebro tiene m?s capacidad de discernir una emoci?n de otra.

Es decir, una cosa es ese susurro casi no consciente y otra es hacerlo palabra.

Y eso lo hacemos con la consciencia, que tambi?n es una aliada en la gesti?n de las emociones. Porque cuando estamos metidos en una emoci?n, sea la que sea, si en ese momento paramos y desviamos la atenci?n a las sensaciones del cuerpo, esto nos alivia mucho.

Es una de las formas de relajarnos, de frenar esa vor?gine en la que nos metemos cuando tenemos una emoci?n. Esto se llama la consciencia corporal.

Ya en los a?os noventa Antonio Damasio, el gran neurocient?fico de nuestro tiempo, nos hablaba de las bondades que tiene ese marcador som?tico. ?l ha hecho muchos experimentos donde se ha visto que las personas que tienen mayor conciencia corporal toman mejores decisiones.

En mi opini?n, esto es as? porque no es que el cuerpo te diga d?nde tienes que ir, sino que te dice d?nde est?s. Y si estamos en una situaci?n que es compleja y hay emociones de por medio y yo misma no s? ni d?nde estoy o qu? emoci?n tengo, es m?s dif?cil que yo pueda saber a d?nde tengo que ir.

Las emociones son muy complejas y normalmente est?n mezcladas. Poder identificar una emoci?n s?lo con un an?lisis mental es m?s dif?cil que si lo hago observando mi propio cuerpo.

Pero claro, para eso hemos tenido que entrenarnos, a lo largo del d?a observar las sensaciones del cuerpo, cuando estoy cansada, cuando estoy contenta, cuando estoy m?s neutra, cuando estoy enfadada, cuando me agobio. ?D?nde lo siento? Esto nos ayuda mucho a conocernos.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES <>.

La postura encorvada nos hace respirar peor, ?podr?as hablarnos de la respiraci?n y el cerebro?

La respiraci?n es un aliado que tenemos completamente en nuestra mano, pero no sabemos respirar.

La postura y la respiraci?n est?n ?ntimamente relacionadas. Si cuidas la postura cuidas la respiraci?n, entonces lo que se ha visto en la neuroanatom?a de la respiraci?n es que la respiraci?n influye en la memoria, en la atenci?n y la gesti?n de las emociones. Pero cuidado, si es nasal, si la inspiraci?n es por la nariz.

Si inspiramos por la boca, y gran parte de la poblaci?n es respiradora bucal, no tenemos tanta capacidad de activar al cerebro.

El cerebro necesita que le marquen ritmos y la respiraci?n es uno de los marcapasos que tiene nuestro cerebro para que las neuronas generen sus ritmos, sus descargas el?ctricas. Si respiramos por la boca es un marcapasos atenuado. Tiene que ser la inspiraci?n por la nariz.

Cuando inspiramos, por ejemplo, el momento en el que m?s memoria tenemos es el momento en el que estamos inspirando por la nariz, en ese momento est? activado el hipocampo.

Si a ti te dicen algo, una palabra, en el momento que ha coincidido con la inspiraci?n, tiene m?s probabilidad de ser recordada que si te la dicen cuando estabas echando el aire, en la exhalaci?n.

Esto nos habla de una cosa muy interesante que es la respiraci?n lenta. Normalmente respiramos muy r?pido.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Para escuchar los susurros del cuerpo, tenemos que entrenarnos y <>.

?Cu?n importante es la respiraci?n lenta?

Nosotros acabamos de publicar un estudio cient?fico sobre el poder de la respiraci?n lenta como analg?sico en casos de dolor cr?nico por discopat?a (deterioro de los discos entre las v?rtebras).

Y para las emociones lo importante es que el tiempo que tardamos en exhalar, en sacar el aire, sea m?s largo que el tiempo que tardamos en inhalar. F?jate qu? importante, cu?ntas cosas podemos hacer con nuestro propio cuerpo.

Nuestro cuerpo es el instrumento con el que suena nuestra vida, pero es un instrumento que no sabemos tocar.