Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este s?bado que en las condiciones del tiempo seguimos con un ambiente bastante caluroso sobre el pa?s, por tanto se mantiene la recomendaci?n a la poblaci?n de tomar medidas adecuadas para mitigar sus efectos.

Meteorolog?a explic? que se esperan aguaceros dispersos esta tarde en algunas provincias debido a la incidencia de la Vaguada.

Estas precipitaciones en la costa Sur como Barahona, San Crist?bal, San Pedro de Macor?s y el Gran Santo Domingo, mientras que, en la tarde, habr?n otros nublados acompa?ados de aguaceros dispersos y tronadas sobre Hato Mayor, Monte Plata, San Crist?bal, San Jos? de Ocoa, S?nchez Ram?rez, La Vega, Monse?or Nouel, Santiago, Dajabon, El?as Pina, San Juan, entre otras.

En cuanto a las temperaturas seguir?n calurosas, por lo que recomend? a la poblaci?n, tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar recibir los rayos solares sin la debida protecci?n por tiempo prolongado entre las 11:00 a.m. y la 4:00 p.m.

Te invito a leer: Onda tropical y vaguada provocar?n lluvias este viernes

“La ONAMET, vigila el desarrollo y evoluci?n de una onda tropical que est? produciendo una zona de aguaceros y tronadas ubicadas entre la costa occidental de ?frica y las islas de Cabo Verde, con probabilidad baja de 40% para convertirse en ciclo tropical en las pr?ximas 48 horas y con una probabilidad media de 70% en los siguientes 7 d?as”.

Dijo adem?s, que debido a oleaje anormal mar adentro, en la costa caribe?a, se recomienda a los operadores de fr?giles y peque?as embarcaciones, navegar cerca del per?metro costero y sin aventurarse mar adentro, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Punta ?guilas (Pedernales).

Para ma?ana domingo, se esperan algunos chubascos en las horas matutinas hacia ?reas costeras en el Atl?ntico y el Mar Caribe como Barahona, San Crist?bal, San Pedro de Macor?s,La Romana, Hato Mayor, Saman? y La Altagracia que desaparecer?n al iniciar el calentamiento del Sol. Luego de esto, durante la tarde hasta primeras horas de la noche, se esperan otra vez otros nublados que estar?n acompa?ados de aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre provincias en el noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza, debido a los efectos de la vaguada.

Clima

Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 33 ?C y 35 ?C y m?nima entre 24 ?C y 26 ?C.