SANTO DOMINGO.-El verano no ha llegado a?n, aunque ya est? a la vuelta de la esquina, y lo que se pronostica para la temporada m?s caliente del a?o, no es nada refrescante para los dominicanos, que desde hace meses est?n aguantando un calor fuera de lo normal, debido a las incidencias del polvo del Sahara m?s la humedad proveniente del mar Caribe.

Seg?n explica el analista meteorol?gico Jean Suriel, las altas temperaturas de los ?ltimos d?as en la capital han estado entre los 30 y los 34 grados, pero la sensaci?n t?rmica ha superado los 40 grados.Para el verano las cosas se pondr?n peor porque la temperatura seguir? incrementando, pudiendo alcanzar los 37 grados, lo que podr?a llevar la sensaci?n t?rmica a m?s de 45 grados.

Causas del calor?Pero cu?les son las causas del intenso calor que nos afecta? Suriel explica que la humedad desde el mar Caribe aumenta en un 70 %, m?s la nube de polvo del Sahara, cuyas part?culas se suspenden en la atm?sfera baja y media, impidiendo que el calor generado en la superficie pueda elevarse hacia las capas altas de la atm?sfera, causando que ese calor se quede e incremente la sensaci?n calurosa y las alergias respiratorias.

Debido al calor la gente est? con grito al cielo, sobre todo quienes en sus casas tienen alternativas limitadas para combatir el calor, como los abanicos, que no resultan tan efectivos porque bajo altas temperaturas impulsan aire caliente, adem?s de que la energ?a en muchos sectores no es al cien por ciento.

Ante esto, muchos optan por abrir todas las ventanas que sean posibles, acudir a la ducha, y hasta dormir en el piso se tiene como una opci?n.

Otras maneras que adoptan los dominicanos para ingeni?rsela contra el calor son, ubicarse debajo de un ?rbol que proporcione sombra, utilizar un cart?n o cualquier objeto para echarse aire, irse a playas, r?os o piscinas, y lo que nunca puede faltar, las cervezas bien fr?as.

“Ay mi hijo, yo no aguanto este calor, tengo varias noches sin poder dormir porque en la casa no se puede estar ni de noche ni de d?a. Eso hasta mala me puso, pens? que me iba a dar algo anoche de tan fuerte que est? el calor”, fue la reacci?n de Martha Fortunato, quien dijo que est? haciendo los esfuerzos para comprar un aire acondicionado, con la ayuda de sus hijos.

RecomendacionesLas autoridades y especialistas en el tema hacen una serie de recomendaciones que pueden ayudar sentir el calor con menor intensidad, y hasta prevenir un evento de salud.

Entre esas recomendaciones est?n, tomar suficiente l?quido, preferiblemente agua, ba?arse varias veces al d?a, vestir ropas ligeras de colores claros, ubicarse en lugares en los que haya mejor ventilaci?n, ya sea en las casas, trabajo u otros espacios, y controlar las emociones evitando enojos, ya que eso puede empeorar la situaci?n.

Para hoy las posibilidades de lluvias considerables son escasas, aunque el viento de una vaguada pudieran ocasionar algunos chubascos aislados y tronadas distanciadas en algunas localidades.

Verano

–Inicio formalSer? el pr?ximo 21 de junio cuando formalmente iniciar? el verano que culmina el 23 de septiembre, lo que indica que el tiempo en que debe haber las m?s alta temperatura todav?a no ha llegado, aunque as? se sienta.