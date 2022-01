?Te has enfadado m?s de lo que te gustar?a? Te presentamos pautas para aprender a manejar la ira

The content originally appeared on: El Dia

Enfadarse es completamente l?cito y necesario. Sin embargo, es probable que alguna vez te hayas enfadado m?s de lo que te gustar?a o has pensado que necesitabas controlar lo que hac?as. Por ello, te dejamos aqu? unas pautas para aprender a manejarla.

La ira es una emoci?n natural que se produce ante situaciones que percibimos como injustas o cuando identificamos en el otro la intenci?n de atacarnos de manera deliberada. Es una de las emociones b?sicas y universales y conlleva una alta activaci?n fisiol?gica. Esta emoci?n es ?til para enfrentarnos a amenazas; sin embargo, esto puede hacer que tengamos conductas violentas y explosiones de agresividad. Por ello, es necesario saber controlar la ira.

Aprender a gestionar el enfado, la frustraci?n y la ira no es algo f?cil, ya que en ese estado dejamos de pensar con claridad, aumenta nuestra tolerancia al miedo y somos m?s impulsivos. Es decir, en esos momentos es complicado pararse a pensar y razonar sobre la situaci?n.

El problema es que dejarse llevar por la ira o experimentarla a menudo puede generar otros problemas. Adem?s, cuando su intensidad es grande y es frecuente, puede que est? indicando otro problema de ansiedad, depresi?n o trastorno de la conducta, entre otros.

?Por qu? y c?mo nos enfadamos?

La ira es una emoci?n que puede ser provocada por diferentes motivos: miedo, decepci?n, frustraci?n, inseguridad o incluso por falta de sue?o. En general, se produce cuando nos sentimos frustrados por algo y percibimos una amenaza. Puede ser que no estemos siendo capaces de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos de manera adecuada, que alguien se haya comunicado con nosotros de manera agresiva o que algo no est? saliendo como esper?bamos.

A nivel fisiol?gico, el enfado consiste en la activaci?n del cuerpo para prepararse para luchar, para hacer un esfuerzo y superar ese conflicto que se nos presenta. As?, la frecuencia card?aca aumenta, al igual que la tensi?n arterial y los niveles de testosterona. Todo porque nuestro cerebro ha analizado un est?mulo (persona, situaci?n …) como una amenaza.

Adem?s, podemos experimentar la ira en situaciones totalmente distintas. Por ello, siempre que nos enfadamos no es de la misma manera. Existen varios tipos de ira:

Conducta agresiva y violenta. La ira se transforma en una forma de defensa y se utiliza para conseguir algo: reducir a un enemigo, someter o incluso hacer da?o. Este tipo de ira se asocia a la escasez de habilidades comunicativas y al bajo autocontrol.

Explosiones de ira. Este tipo de ira surge cuando la frustraci?n asociada ha estado acumulada por un tiempo, hasta que ya no soporta m?s. En el momento que estalla, invade una sensaci?n de libertad y es dif?cil controlar todo lo que se hace o dice.

Ira como defensa. Suele ser un enfado l?gico y m?s apagado. Es decir, no hay tanta intenci?n de defenderse o da?ar, simplemente la emoci?n surge porque percibimos un ataque y reaccionamos negativamente para poder gestionar lo ocurrido.

C?mo controlar la ira

Hay casos en los que controlar la ira resulta muy dif?cil, debido a la intensidad del enfado y a las conductas violentas que puedan darse. En ese caso, para aprender a gestionarla podemos recurrir a un psic?logo: este nos ayudar? a analizar la situaci?n y nos proporcionar? una serie de herramientas y estrategias que har?n m?s f?cil el control de la ira. No obstante, si lo que queremos es ser capaces de manejarla mejor y dejar de tener explosiones de ira, podemos seguir una serie de consejos.

Autocontrol y comunicaci?n. El tipo de ira explosiva suele darse hacia determinadas personas de forma concreta. Para evitar que suceda, hay que intentar comunicar lo que no nos gusta en el momento en el que se produce. As? evitaremos que un d?a la emoci?n de enfado sea mayor que realmente lo que la provoca. Para ello, es necesario comunicarse de forma asertiva y controlada.

Identificaci?n de los desencadenantes de la ira. Analizar por qu? solemos enfadarnos puede ayudar mucho a controlar la ira. Muchas veces el enfado se produce por un malentendido o porque nos encontramos m?s susceptibles por el motivo que sea. As?, pensar en fr?o qu? suele llevarnos a ello no puede hacer verlo m?s il?gico y quitarle importancia la pr?xima vez. Igualmente, pensar en las consecuencias de tener un ataque de ira puede disminuir la probabilidad de que suceda si queremos evitar otros males.

Valoraci?n de consecuencias. ?C?mo te sentiste despu?s? ?Solucion? algo? ?Era razonable? Intenta entonces imaginarte en la misma situaci?n actuando de una forma m?s calmada y conciliadora. ?Qu? te habr?a gustado decir? ?C?mo lo habr?as hecho? Imaginarte teniendo emociones y conductas diferentes te har? sentir m?s capaz de actuar as? la pr?xima vez.

Deporte y vida saludable. Muchas veces la ira es una consecuencia de un estado de ansiedad. Para disminuir los niveles de estr?s y ansiedad, practica ejercicio a diario, mant?n a raya tu higiene del sue?o, alim?ntate bien y haz ejercicios de relajaci?n. No s?lo los enfados ser?n menores, sino que seguro no percibir?s tantas amenazas como estando bajo estr?s.

Cuando comiences a sentir ira, ret?rate y respira. Toma distancia y dilata tu respuesta en el tiempo. Bajo los efectos de la emoci?n podemos llegar a pronunciar un discurso que en realidad no queremos, que en fr?o condenar?amos o censurar?amos, incluso llegando a lesionar nuestros propios intereses.

El enfado forma parte de nuestro abanico de emociones: nos informa de un ataque o injusticia y nos da energ?a para reaccionar.

No obstante, cuando es muy intenso y se convierte en ira, tambi?n es capaz de inhibir o perjudicar nuestra capacidad de an?lisis; de ah? que, en esos momentos, sea muy positivo para todos contar con buenas estrategias de autorregulaci?n emocional, como las que hemos enunciado en este art?culo. No obstante, si la emoci?n sigue gener?ndote m?s problemas de lo que te gustar?a, te animamos a que te pongas en contacto con un psic?logo que pueda hacer una evaluaci?n de tu caso y darte una ayuda personalizada.

Fuente: La mente es maravillosa