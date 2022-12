Taylor es due?a de las letras de sus canciones, sin embargo no del audio de sus grabaciones.

En octubre, la ?ltima ganadora del Grammy, Taylor Swift, public? su d?cimo ?lbum, Midnights, el sucesor de sus dos aclamados discos nacidos en la pandemia, Folklore y Evermore. Con los temas de su nueva producci?n musical, logr? posicionarse en el listado completo de Top 10 de los charts de Billboard, un evento singular y nunca antes visto por este sistema de medici?n.

Comenz? su carrera como cantante a los 14 a?os, y a los 17 ya era una superestrella de la m?sica country. Fue la artista m?s joven en ser contratada por Sony Music y, a los 16 a?os, se convirti? tambi?n en la persona m?s joven en llegar al n?mero uno con una canci?n de su autor?a. Desde all?, su carrera comenz? a volcarse al pop, donde sin dudas tambi?n se movi? como pez en el agua y consigui? la aceptaci?n y la admiraci?n por parte del mundo entero.

Y no es s?lo algo relativo, ni un microclima, ya que es considerada una persona de gran influencia medi?tica, especialmente en Estados Unidos, y por ese motivo, en 2019, la revista especializada Billboard la nombr? “mujer de la d?cada”.

Incluso, Swift fue reconocida el pasado 18 de mayo con un doctorado honoris causa en bellas artes por la Universidad de Nueva York. Con la indumentaria violeta de la casa de estudios, desfil? y subi? al escenario, para pronunciar un discurso ante miles de personas, donde, entre otras cosas, reconoci? que no le gusta recibir consejos de nadie. Es m?s, tambi?n se refiri? al hecho de tener cuidado al dar consejos a quienes no lo solicitan, ya que puede producirse un da?o, a?n inconscientemente.

“Por regla general, trato de no dar consejos no solicitados a nadie a menos que me los pidan”, revel? Swift en esa oportunidad. “Como una persona que comenz? su carrera muy p?blica a una edad joven, tuvo un precio. Y ese precio fueron a?os de consejos no solicitados”, cont?.

Por ejemplo, coment? con iron?a los consejos que debi? sufrir cuando era apenas una adolescente y ya ten?a una enorme exposici?n medi?tica: “Que si no comet?a ning?n error, todos los ni?os de Estados Unidos crecer?an para ser ?ngeles perfectos. Sin embargo, si tuviera un desliz, toda la tierra se saldr?a de su eje y ser?a completamente mi culpa e ir?a a la c?rcel de estrellas del pop por siempre jam?s”, dijo. “Todo se centr? en la idea de que los errores equivalen al fracaso y, en ?ltima instancia, a la p?rdida de cualquier posibilidad de una vida feliz o gratificante”.

Sin ser ya una adolescente hace un par de a?os un problema legal hizo tambalear su econom?a, ya que un grupo inversor compr? los derechos de todas sus canciones, que estaban en manos de sus productores. “Hace unas semanas mi equipo recibi? una carta de una compa??a de capital privado llamada Shamrock Holdings inform?ndonos de que hab?an comprado el 100 % de mi m?sica, videos y car?tulas”, confirm? Swift en sus redes sociales.

Taylor es due?a de las letras de sus canciones, sin embargo no del audio de sus grabaciones, por ello la artista encontr? una salida, aunque laboriosa: legalmente es libre de volver a grabar las canciones de sus primeros ?lbumes. De esta manera, las plataformas de “streaming” y los programas de televisi?n o anuncios que utilicen m?sica de la artista podr?n licenciar las versiones regrabadas en lugar de las anteriores. “Espero que comprendan que esta es mi ?nica forma de recuperar el orgullo que una vez tuve al escuchar canciones de mis primeros seis ?lbumes y tambi?n de permitir que mis seguidores escuchen esos ?lbumes sin sentimientos de culpa por beneficiar a Scooter”, sostuvo.

Pero Taylor es mucho m?s que m?sica, y tambi?n plant? bandera en el cine. En medio del anuncio de “The Eras Tour”, la gira con la mayor demanda de boletos de la historia, y su reconocimiento por el cortometraje All Too Well, debutar? oficialmente en el cine como directora de una pel?cula bajo el sello de Searchlight Pictures. La cantautora estadounidense escribi? un guion original que ser? producido por el estudio cinematogr?fico que estuvo detr?s de exitosos filmes como Nomadland y La forma del agua.

“Taylor es una artista y narradora de historias ?nica de una generaci?n. Es una alegr?a y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”, sostuvieron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield, en declaraciones oficiales difundidas por la prensa estadounidense.

Por ahora, se desconoce cu?l ser? la trama o qui?nes integrar?n el elenco de la producci?n de Swift. Pero el solo anuncio causa expectativa por tratarse de una de las artistas m?s importantes e influyentes de esta ?poca y, a su vez, por los previos rumores de su posible salto a la pantalla grande luego de dirigir el corto de 14 minutos basado en su propia canci?n All Too Well (incluida dentro de la regrabaci?n del disco Red).

Protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, la primera obra de ficci?n de Taylor Swift fue presentada en el Festival de cine de Toronto en septiembre de 2021. M?s tarde, recibi? m?ltiples reconocimientos, siendo el m?s reciente el premio a Mejor direcci?n en los MTV VMAs. Un logro que ya hab?a obtenido antes con el videoclip de “The Man”, tambi?n dirigido por ella misma.

Fuente: INFOBAE