Tasa de reinfecci?n variante ?micron llega hasta 40% en personas que ya se hab?an infectado del Covid

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- El director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) revel? que la tasa de reinfecci?n que ha provocado la variante ?micron en personas que ya se hab?an infectado del coronavirus, oscila entre un 35 a un 40 por ciento.

El vir?logo Robert Paulino explic? que eso dice dos cosas, la primera de ella es que esa variante tiene la capacidad de poder pasar ante los anticuerpos que son generados de manera natural, y la segunda es que la duraci?n de esos anticuerpos en el tiempo es muy limitada.

Paulino dijo que el SARS-CoV-2, y sus mutaciones, tiene un comportamiento totalmente diferente con el caso del dengue, que tiene cuatro subtipos, si una persona se infecta con el subtipo 1, no se volver? a infectar con ese subtipo, porque la generaci?n de anticuerpos perdura en el tiempo, o sea hay una memoria inmunol?gica inducida por la infecci?n que le da protecci?n a futuro contra ese subtipo.

Entrevistado en el programa D?Agenda, el cient?fico dijo que lo que se ha visto ahora, con el caso del coronavirus, es que los anticuerpos generados por las vacunas son los que perduran en el tiempo.

Agreg? que los anticuerpos generados por las vacunas crean memorias inmunol?gicas porque crean un grupo de c?lulas conocidas como T-Ayudantes, que generan una inmunidad que pueden durar un poco m?s de tiempo, comparada con la infecci?n natural.

“La tasa de infecci?n que hemos observado con esta variante de ?micron es de cerca de un 35 a un 40 por ciento de personas que se hab?an infectado y que se volvieron a infectar, con historia de que tuvieron diagn?stico previo de Covid, y que se infectaron de nuevo”, insisti? el facultativo y profesor universitario.

El experto en virolog?a y enfermedades tropicales dijo que la inmunidad que genera en los organismos de las personas que se han infectado de Covid, tiene un periodo de duraci?n de tres a seis meses, mientras que en el caso de las vacunas dicha inmunidad dura entre seis meses y un a?o.

“Ya lo ha hecho, y lo que hemos observado en otros pa?ses es que, efectivamente, la inmunidad por infecci?n no dura mucho, y no hay protecci?n cruzada, o sea, no existe evidencia cient?fica de que, s? medio la infecci?n con Alfa, por ejemplo, yo voy a tener protecci?n contra ?micron, no hay protecci?n cruzada, por lo tanto, a m?s variantes que puedan surgir, vamos a tener m?s infecciones en el tiempo”, argumento.

El doctor Robert Paulino sostuvo que se puede dar el caso de que una persona se contagie con tres variantes diferentes, porque desde el 2020, cuando comenzaron los ensayos cl?nicos de las vacunas, se le dijo a la poblaci?n mundial que dichos medicamentos no se dise?aban para impedir las infecciones.

“Y por ende, el indicador de ?xitos de las vacunas no puede ser la incidencia de casos, y eso es algo chocante porque la poblaci?n general no lo entiende, o no comprende muy bien cu?l es el significado de eso”, razon?.

El facultativo admite que la comunidad m?dica y cient?fica tiene el deber de aclararle a la poblaci?n que las vacunas fueron dise?adas para prevenir la criticidad, esa mortalidad asociada por la infecci?n de la Covid-19, no es prevenir el SARS-2, y casi todas las vacunas est?n dise?adas para eso, desde el punto de vista molecular no existe ninguna vacuna que pueda bloquear la entrada de ese virus hacia la c?lula.

Paulino no est? de acuerdo de que las farmac?uticas se dedican a dise?ar una vacuna contra la variante ?micron, y favoreci? que la comunidad cient?fica se esfuerce en conseguir una vacuna polivalente, que sea efectiva contra todas las variantes del virus.

El vir?logo Robert Paulino asegura que ya hemos llegado al pico de esta ola de contagio provocada, en su gran mayor?a, por la variante ?micron, y ahora tenemos que empezar a bajar, pero esa bajada va a depender de la cadena de transmisi?n.

Tenemos fines de semanas muy largos por delante, y eso significa personas aglomeradas movi?ndose de un lugar a otro, tuvimos una tasa de ataque muy alta en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Crist?bal y Santiago, que son las provincias con mayor poblaci?n, pero ahora vamos a ver una distribuci?n de esa transmisi?n hacia otros pueblos, y eso se va a facilitar si no hemos tomado las medidas de precauci?n este fin de semana, con las visitas a familiares o a otros lugares, en el pa?s entero, porque estamos llevando el virus con nosotros”, detall?.

El experto en enfermedades tropicales record? que los virus no andan solos, sino que andan con nosotros, y hay que tomar en cuenta que eso responde a nuestras caracter?sticas antropol?gicas.

“Esa bajada va a ser corta o m?s prolongada, teniendo en cuenta que vamos a seguir teniendo casos, y ning?n modelo de proyecciones dice que vamos a tener de nuevo, en poco tiempo, un 5 por ciento de positividad, pero vamos a ver como se ir? estabilizando el n?mero de casos”, sostuvo el doctor Paulino.

El galeno dijo que hay una preocupaci?n y es la caracter?stica mutacional de la variante ?micron, y ese perfil de mutaci?n que tiene gener? dos linajes EL BA 1 Y EL BA2, y este ?ltimo pareciese como que tuviera la posibilidad de generar nuevas variantes a partir de ese mismo linaje.

“Y eso, obviamente, no lo podemos pronosticar, pero desde el punto de vista virol?gico es como deb?a ser”, explica el director del Centro de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE.

Volviendo a las proyecciones de ?micron, y su incidencia en el pa?s, el experto en virolog?a dice que primero se presenta una fase de muchos casos de forma agresiva, una tasa de ataque bastante alta que dura entre una a dos semanas, luego dos semanas de susceptibilidades, que son personas que van a infectarse, en este caso aquellos que no se infectaron, entre ellos los no vacunados.

“Nosotros nos encontramos en esa segunda fase, estamos viendo un incremento que en los ?ltimos cinco d?as se han ido retrasando, ese retraso de n?meros de casos, a pesar de que esta semana que concluye tuvimos cinco mil y siete mil casos, pero ya se ve una tendencia hacia la disminuci?n”, aclar?.

El doctor Robert Paulino es de opini?n de que las autoridades sanitarias perdieron mucho tiempo para vacunar a los menores entre 5 y 12 a?os, cuyo proceso se inicia el siete de febrero del presente a?o.

“Yo creo que no ha habido mucho consenso entre partes con el asunto de la vacunaci?n en los ni?os, y segundo, porque si bien es cierto que Sinovac tuvo como rol estrella la primera parte del proceso de vacunaci?n, una vacuna que funcion? muy bien, que cambi? todos los ?ndices de la de la pandemia en el pa?s, y la tendencia que ten?amos de mortalidad, funcion?, pero ahora con tantas variantes ha perdido su capacidad de protecci?n”, explic? el vir?logo.

Agreg? que, en ese contexto, la Sociedad de Pediatr?a y de otras sociedades especializadas han tenido la disyuntiva de esperar tener la Pfizer que, junto a Moderna, es la que ha tenido el porcentaje m?s alto de eficacia, con un 95 por ciento de efectividad.

“Yo, desde el punto de vista de Salud P?blica hubiese empezado a vacunar, aunque tenga que revacunarlos, eso es tan simple como la relaci?n costo/beneficio”, sentenci?.

Sostuvo que se puede reducir mucho la morbilidad asociada, aunque desde su perspectiva no sea tanto. Dijo que dicho proceso de vacunaci?n debi? haberse hecho con Sinovac.

En otro orden, el especialista en virolog?a dijo que todav?a no hay respuestas cient?ficas para determinar si las personas que se han aplicado la tercera dosis, necesitan una cuarta.

“Entonces lo que nosotros estamos haciendo en teor?a es revacunando a la poblaci?n, nosotros no estamos poniendo dosis de refuerzo, estamos revacunando a la poblaci?n, ahora vamos a revacunar a toda la poblaci?n, bueno, pero si tenemos personas que se han puesto tres dosis de Pfizer y no hay evidencias cient?ficas de que una cuarta dosis es superior a poner tres dosis, entonces a esa poblaci?n no le va la cuarta dosis”, argument? el doctor Paulino.

Dice que hay que llevar el mensaje de que “aquellas personas con tal esquema, vamos a completar un esquema de vacunaci?n X, a tal poblaci?n de riesgo, mayores de 60 a?os, con diabetes, hipertensi?n, c?ncer, etc., vamos a ponerle una tercera o una cuarta dosis”, insisti?.

El galeno se pregunt?, si una persona con dos dosis de Sinovac y una tercera de Pfizer va a necesitar una cuarta dosis, e inmediatamente asegur? que “esa es una pregunta que no tenemos la respuesta”.

Plante? hacer dos grupos de poblaci?n, uno con tres dosis y otro con cuatro, y que se analicen esos datos para luego tomar la decisi?n.