Tarik Skubal brilla y Tigres superan Cubs en duelo de líderes divisionales

El lanzador salió del juego con corredores en las esquinas y luego tuvo que atestiguar un momento dramático. Seiya Suzuki conectó un elevado profundo al jardín derecho contra Will Vest, pero Kerry Carpenter alcanzó la pelota por encima del muro para mantener a Detroit al frente.

Skubal (6-2) permitió ocho hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en siete capítulos y dos tercios. En sus últimas 11 aperturas, el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana tiene un récord de 6-0 con una efectividad de 1.61, 95 ponches y tres bases por bolas.

