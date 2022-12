The content originally appeared on: News Americas Now

Le Nouvelliste

Le BSA croit qu’il ne faut pas en rester l?. D’autres actions comme des mesures de contr?le d’embarquement d’armes et de munitions en direction d’Ha?ti, sanctions contre les trafiquants d’armes, de munitions, de drogues, de personnes et d’organes humains doivent ?tre prises pour mettre un terme ? la crise s?curitaire qui s?vit dans le pays>>, souhaite le BSA.

Le Bureau de suivi de l’accord Montana, dans une note publi?e le mercredi 30 novembre 2022, s’est exprim? sur les r?gimes de sanctions des gouvernements am?ricains et canadiens impos?s ? des hommes politiques ha?tiens. Le BSA estime que c’est de bonne guerre que la communaut? internationale qui, dit-il, est en partie responsable de l’effondrement de l’?tat, sanctionne ceux identifi?s comme administrateurs de l’?conomie criminelle en Ha?ti et qui ont des avoirs chez elle.

