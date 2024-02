SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE), Sergio Guzmán Padilla aseguró que ese gremio profesional aboga por un ejercicio de menos agresividad y más conciencia, y que los médicos sean menos complacientes, que no deben hacer más de dos procedimientos al mismo tiempo a una paciente, para cuidarla.

El presidente de la entidad doctor Sergio Guzmán Padilla aclaró, sin embargo, que las muertes en cirugías plásticas es un riesgo similar al que se corre en todo procedimiento quirúrgico.

Guzmán Padilla reconoció que las personas que se someten a una cirugía plástica son pacientes sanas, y por eso el morbo, y la mayor difusión, cuando se produce un deceso como consecuencia de este tipo de procedimiento.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el facultativo explicó que para toda intervención quirúrgica se requieren estudios previos como una analística, evaluación cardiovascular y neumológica.

El profesional de la medicina sostuvo que un paciente que requiera una cirugía para fines estéticos se precisa que la intervención a ser aplicada sea de corto tiempo para minimizar los riesgos.

“Las muertes en cirugías plásticas, hay el riesgo como en todo tipo de procedimientos quirúrgico, obviamente, la paciente de cirugía plástica es una persona sana, por eso muchas veces hasta se genera el morbo y hay una mayor difusión cuando hay desenlace fatal, y por tal motivo nosotros estamos abogando por menos agresividad y más conciencia”, insistió el presidente de SODOCIPRE.

El doctor Guzmán reitero que, “hay que ser médicos menos complacientes, es decir, tener buena evaluación, no realizar más de dos procedimientos a una misma paciente, para cuidar a esa persona, y llevarle a esa paciente un poco más de conciencia, para que busque cirujanos plásticos calificados a la hora de realizarse un procedimiento de esa naturaleza”.

“Lo primero es que va a depender de la evaluación preoperatoria que tenga la persona, porque una paciente que esté calificada, con masa corporal menor de 20, a la cual tú le va a hacer procedimientos quirúrgicos de pocos riesgos y poco tiempo, es decir tu va a poner un implante mamario, con una liposucción, y va a poner un poco de relleno de glúteos, estamos hablando de tres procedimientos, pero el tiempo de esos procedimientos quirúrgicos no se va a prologar”, detalló el facultativo.

El galeno recalcó que la paciente a ser sometida a dichos procedimientos tiene que estar en buen estado, con buenos niveles de hemoglobina.

“Ahora bien, ya una paciente que tu va a intervenir, que sabes que el rango horario va ser prolongado, es recomendable dos procedimientos, a qué me refiero, abdominoplastia y liposucción, solamente le aplica eso, si es una reducción mamaria, que sea ese único procedimiento, y si es una blefaroplastia se debe combinar con otro tipo de procedimiento que también sea mínimo”. Recomendó.

Sergio Guzmán advierte riesgo se dispara cuando médicos no especializados se dedican a esa práctica

El doctor Sergio Guzmán presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, coincidió con la preocupación externada por el maestro de esa especialidad doctor Severo Mereces, quien alertó sobre el riesgo de personas que no son profesionales de esa área realizado intervenciones quirúrgicas, sin tener los conocimientos de lugar.

“Es la lucha que tenemos contra el intrusismo, el intrusismo dentro de la cirugía plástica, colegas que son de otras especialidades que quieren hacer cirugías plásticas, o muchas veces médicos generales que no tienen formación”, lamentó el doctor Guzmán al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El facultativo dijo que la Sociedad que preside trabaja en la actualidad con el Ministerio de Salud Pública para poder controlar ese flagelo que afecta a los profesionales de la Cirugía Plástica, y de ahí vienen las complicaciones de personas que no están calificadas, porque el hecho no es operar a un paciente, sino saber la complicación que eso puede conllevar.

“Yo siempre le he dicho a muchos colegas que el que no tiene miedo de saber las complicaciones se atreve a hacer las cosas, si tu no tiene la formación pertinente, lo va a hacer, porque no sabes el riesgo a que se expone al paciente, entonces, cada día estamos luchando como Sociedad, junto al Ministerio, y pedimos a los periodistas, que son portavoces de lo que sucede en el país que le informe a los pacientes que busquen cirujanos plásticos calificados.

Lamentó que algunos pacientes acudan a realizarse una cirugía plástica donde alguien que ofrece un menor precio, pero las personas deben darse cuentas hasta el lugar dónde lo van a operar, e investigar si ese médico es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, si está calificado, dónde