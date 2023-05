SNS asegura polic?a que denunci? hijo no fue asistido en el Robert Reid decidi? llev?rselo <>

Santo Domingo.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) desminti? este viernes, al agente de la Polic?a Nacional que denunci? que el Hospital Infantil Robert Reid Cabral se neg? a brindarle asistencia a su hijo por falta de especialista, aclar? que este decidi? llev?rselo de forma voluntaria.

El SNS explic? mediante un comunicado, que el video que circula en redes donde se le ve al uniformado dando a entender que se neg? la asistencia al menor por falta de especialista no se corresponde con la realidad, debido a que el <>.

Seg?n el SNS, el menor de edad fue recibido en la Emergencia, la tarde del jueves 4 de mayo, all? recibi? la debida asistencia y posteriormente se le indic? un estudio y el padre se desesper?, y decidi? <> llev?rselo del centro m?dico.

Asimismo, dijo que la direcci?n del centro reiter? que se trabaja para ofrecer atenciones dignas y con calidad a todos sus usuarios.

En la ma?ana de hoy circul? un video en las redes sociales en el que, entre lagrimas, el agente de la PN dec?a: “Qu? pasa, se me muere el ni?o. No hay, a las 8:00 llega la persona que hace eso, donde hay especialistas, en una emergencia no hay una persona que haga ese trabajo ah?. Me voy para el hospital de la polic?a, ah? me van a atender, ah? yo puedo gritar, me van a atender mi hijo me lo van a atender ah?>>.