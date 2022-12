Six projets scientifiques pour combattre le chlordécone

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le volet recherche représente 30% du budget de 93 millions d’euros du plan Chlordécone IV. • PHOTO SHUTTERSTOCK

Financés à hauteur de 5,5 millions d’euros par l’Agence nationale de la recherche, la CTM et la Région Guadeloupe, les six projets sélectionnés visent à dépolluer les sols et à atténuer l’exposition de la population à la molécule.

Le processus avait été amorcé en mars dernier. Il

y a neuf mois, l’Agence nationale de la recherche (ANR), la région

Guadeloupe et la Collectivité territoriale de Martinique (CTM)

avaient annoncé le lancement d’un premier appel à projets conjoint

pour promouvoir la recherche visant à lutter contre le chlordécone.

Les lauréats sont désormais connus : six projets de recherche

