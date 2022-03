Sergio y Alvaro Torres apuestan a lo romantico

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-Desde hace mas de cuatro decadas Alvaro German Ibarra Torres, mejor conocido como Alvaro Torres, o “El ultimo romantico”, ha conquistado los corazones de miles de personas en todo el mundo a traves de sus romanticas canciones, muchas de ellas son reflejo de su propia vivencia o inspiradas en su companera Selena, a quien lleva unido 32 anos.

Para el cantautor salvadoreno la musica romantica seguira encontrando hueco en el gusto de los jovenes. “Poco a poco los jovenes se van convirtiendo en adultos, se van enamorando y van buscando un contenido mas maduro en las canciones que escuchan, por eso mis canciones siguen gustando tanto”.

Un gran exito

El interprete de “Nada se compara contigo” aseguro que en la relacion de pareja hay que ir dia a dia llenando espacios para que no falte nada.

“Yo he ido llenando esos espacios con canciones y melodias para que no haya distancia. Lo que yo escribo tiene mucho que ver con lo que he vivido y he sentido en esta vida”, dijo el artista.

Alvaro Torres afirmo que su tiempo de confinamiento lo aprovecho para componer mas canciones, conocer y compartir aun mas con su familia.

“Para mi fue como una bendicion, porque mientras uno esta trabajando no tiene tiempo para darse cuenta de muchas cosas.

En este encierro, en este encogimiento pude recuperar todas esas cosas que, si no se permitieron, tuvieron a punto de perderse. Por eso para mi fue como una bendicion, aunque yo siempre le he dado ese lugar a mi esposa, pero en esta pandemia pude darme cuenta lo grande que era y lo hermoso que fue haberme casado con ella.

Encima de que segui componiendo canciones como” Ya fue bastante”, que nace de ver a muchos de mis amigos romper su relacion durante esta pandemia”.

Alvaro Torres considero que tanto la pandemia como el conflicto entre Rusia y Ucracia debe mover al ser humano a reflexionar. “Todo esto que esta pasando es una buena oportunidad para que todos recapacitemos y saquemos lo mejor que llevamos dentro, para ver si cambiamos el mundo”.

El destacado interprete de <>, <>, “Si estuviera conmigo”, “Hazme olvidarla”, y >>Acariciame’ prometio ofrecer un show cargado de mucho romanticismo, en el que el publico tambien disfrutara las canciones del dominicano Sergio Vargas.

Desde hace unos 15 anos Alvaro Torres y Sergio Vargas comenzaron a darle vuelta a este junte que finalmente se materializara este sabado en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, en el concierto, por supuesto, Sergio no dejara de cantar algunos de los temas de Alvaro Torres.

Alvaro Torres no descarto que coincida con algunas canciones en el escenario Con Sergio Vargas, asegurando que el publico lo pasara muy bien.

El concierto “Nada se compara contigo” es una produccion general de Alberto Cruz Management.

Sergio cantara de todo

Sergio Vargas destaco que esta dispuesto a cantar todo lo que el publico le pida esa noche, pues estara preparado para complacer a la gente con cualquier cancion.

“Yo entro, saludo a todos los presentes y entonces ellos me diran lo que quieren escuchar y yo los voy a complacer”, dijo Vargas.

Durante el encuentro de prensa hubo una gran hermandad entre ambos artistas, que siempre se mantuvieron entre respuestas y chistes.

Adaptaciones

— Agradecido

Alvaro Torres expreso que para el es un agasajo que un artista grabe sus canciones en otros ritmos, especificamente en merengue, ya que muchos dominicanos lo han hecho bien en este genero.

*Por CARMEN LUZ BEATO